Pour repousser les Nets, Luka Doncic débute l’année sur son 31

Sur trois défaites de rang, les Nets démarrent la rencontre sur les chapeaux de roue. Spencer Dinwiddie lance Brooklyn sur un 15-5 initial. J.J. Barea ouvre bien le compteur texan mais Dallas se prend les pieds dans le tapis, sans rythme et sans adresse. Luka Doncic envoie Kleber dans les airs pour relancer les Mavs et Justin Jackson va provoquer la faute pour réduire encore l’écart. Doncic et Barea distribuent le jeu et Dallas finit par remporter la période d’un petit point (31-30).

Brooklyn est donc dans le dur dès le premier quart après son démarrage tonitruant… Timothé Luwawu-Cabarrot rentre un tir de loin et DeAndre Jordan écrase un alley oop arrière pour rester au contact. Et ce sont Rodions Kurucs et Spencer Dinwiddie qui mettent les Nets à +7. Luka Doncic fait de la maintenance à 3-points et Dorian Finney-Smith s’accroche au cercle pour limiter la casse à la pause. Sans être génial, Brooklyn est à +5 à la pause (65-60).

Luka Time

Dallas redresse la barre de manière spectaculaire au retour des vestiaires avec un 13-4 pour prendre les commandes. Suppléant de Kristaps Porzingis, Maxi Kleber bloque l’accès au cercle et Finney-Smith envoie de loin. Kurucs s’envole en ligne de fond mais Kleber puis Curry lui répondre à 3-points.

Dallas semble reprendre le dessus définitivement mais TLC sert Musa et les Nets sont toujours là ! Après trois quart-temps, Seth Curry en est déjà à 25 points et le suspense est total (93-93).

Dans un match qui ne veut donc pas se décider, Luka Doncic prend les choses en main à la moitié du 4e. Il rentre un 3-points avant de placer son slalom spécial pour le layup renversé. Malgré Luwawu-Cabarrot sur le paletot, Doncic en rajoute une couche de loin. Le « Wonderboy » inscrit 15 de ses 31 points dans l’ultime période et Brooklyn ne tient plus le coup.

L’écart monte à +12 sur un layup main gauche de Luka Doncic et l’affaire est pliée. Dallas s’évite une 3e défaite de rang et reprend sa marche en avant (123-111). Pour Brooklyn, c’est une 4e défaite de suite…