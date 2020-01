Grande première pour Sekou Doumbouya mais victoire facile des Clippers

On ne donne pas cher de ces Pistons qui se présentent au Staples Center, au cœur de ce « road trip » périlleux à l’Ouest, avec une seule victoire sur les huit dernières sorties. Leur infirmerie bien remplie est pour quelque chose dans ce bilan. Ce soir encore, pas de Blake Griffin ou de Markieff Morris. En conséquence, Dwane Casey titularise Sekou Doumbouya, préféré à Bruce Brown, annoncé malade.

Mission du Français pour sa première : s’occuper du cas Kawhi Leonard ! Il parvient à se faire remarquer et touchant quelques ballons, en volant même un avant de filer au dunk. L’ailier accompagne la solide entame de rencontre de son équipe. Si Ivica Zubac est un distributeur de contres dans les premières minutes, la raquette des Clippers ouvre rapidement ses portes.

Les hommes du banc des Pistons, Derrick Rose, Bruce Brown justement ou même Langston Galloway profitent des brèches pour accéder facilement au cercle et réaliser un festival de « floaters ». Leurs attaques du cercle viennent compenser leur faible pourcentage de réussite derrière l’arc. Avec un peu moins de 10 points de retard, et surtout 40 encaissés au début du second quart-temps, les Clippers reviennent au contact grâce à Paul George.

Les Clippers accélèrent dans le troisième quart-temps

Comme son compère Leonard, « PG » ne souffre pas niveau adresse ce soir et trouve ses spots de jeu pour marquer bien en rythme. Gêné à la cuisse, l’ancien du Thunder ne reviendra pas du vestiaire, que son équipe gagne avec une courte avance après une première période hyper-offensive (69-63). Les locaux imposent progressivement leur domination dans la troisième période en accélérant le rythme quand ils le peuvent.

Moe Harkless, efficace et agressif, n’hésite pas à capter le rebond avant de partir en « coast-to-coast » pour finir avec la faute. Toujours en transition, Leonard trouve Zubac qui coupe en « trailer » et termine lui aussi le contact, tandis que Landry Shamet, titularisé à la mène en l’absence de Patrick Beverley, aligne deux tirs primés de suite.

Ne manque plus que la rentrée de la paire Lou Williams – Montrezl Harrell qui fait ses dégâts habituels dans le jeu à deux, pour voir l’écart grimper bien au-delà des 20 unités. S’en suit un long « garbage time » qui permet à Sekou Doumbouya d’alimenter son compteur de points et même de s’offrir son premier double-double. Pas mal pour une première titularisation !

Victoire tranquille des Clippers (25 victoires – 11 défaites) qui peuvent enchaîner avec la réception des Grizzlies samedi. Les Pistons (12 victoires – 23 défaites) ont rendez-vous chez les Warriors le même soir.