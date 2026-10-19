30 jours/30 équipes : Oklahoma City Thunder

Champion en 2025, et favori à sa propre succession, le Thunder a échoué dans sa mission en s’écroulant face aux Spurs en finale de conférence Ouest au printemps dernier. En panne d’attaque sans Jalen Williams et avec un Chet Holmgren disparu des radars, Oklahoma City s’en est logiquement remis à son MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Mais le Canadien était trop esseulé pour éviter l’élimination.

Cet échec a précédé un été mouvementé, marqué par le départ de plusieurs éléments importants du titre de 2025. Confronté à la nécessité de préserver son « Big Three » tout en évitant le « second apron », Sam Presti a choisi de sacrifier une partie de sa profondeur de banc.

Un choix douloureux qui a notamment conduit aux transferts de Luguentz Dort et Aaron Wiggins vers Atlanta, tandis qu’Isaiah Joe, le sniper attitré du groupe, a également dû faire ses valises, direction Detroit.

Le banc est moins long, mais il a toujours fière allure, avec notamment Ajay Mitchell de retour de blessure, Jared McCain, le transfuge de Philadelphie qui a déjà pris le pli, et les vétérans Alex Caruso et Jaylin Williams.

La principale interrogation concerne toutefois la défense. Avec le départ de Lu Dort, le Thunder perd son spécialiste des missions impossibles face aux meilleurs extérieurs adverses. Cason Wallace devrait récupérer une partie de ses responsabilités, épaulé par Caruso, mais leur capacité à maintenir l’intensité défensive collective sera déterminante. D’autant que Wiggins offrait également une précieuse polyvalence sur les ailes.

Optimiser le présent

Avec un trésor de guerre toujours aussi impressionnant en tours de Draft (une trentaine sur les cinq prochaines années, dont une douzaine au premier tour…), Sam Presti et le Thunder disposent néanmoins d’un horizon assez dégagé. Et ils semblent avoir eu le nez creux pour une énième année consécutive, avec le pivot espagnol Aday Mara, qui semble tout droit sorti de l’école Gasol, et Bennett Stirtz, dont le profil rappelle celui d’Austin Reaves.

Une incertitude entoure toutefois Aday Mara, puisque Saragosse conteste toujours sa situation contractuelle et la possibilité de le voir évoluer en NBA. De son côté, le Thunder estime que le pivot est bien autorisé à jouer.

Comme toujours à OKC, la progression interne sera privilégiée, avec Cason Wallace qui prend du galon et des joueurs de complément appelés à prendre davantage de responsabilités, comme Jared McCain ou Nikola Topic.

L’avenir à moyen et long terme paraît donc largement assuré, mais l’objectif est bel et bien d’optimiser le présent, autour d’un « Big Three » qui va peser lourd dans la quatrième plus grosse masse salariale de NBA. Et dont le poids financier ne fera qu’augmenter au fil des prochaines saisons.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Aday Mara (Draft), Bennett Stirtz (Draft)

Prolongations : Isaiah Hartenstein, Kenrich Williams

Départs : Luguentz Dort (Hawks), Aaron Wiggins (Hawks), Isaiah Joe (Pistons), Branden Carlson (Blazers)

LE JOUEUR À SUIVRE : JALEN WILLIAMS

Champion NBA à 24 ans, All-Star l’année suivante, avec également des distinctions All-NBA et All-Defensive, Jalen Williams avait tout du lieutenant idéal de Shai Gilgeous-Alexander dans ce rêve de dynastie du Thunder.

Mais son physique, son poignet et ses adducteurs en l’occurrence, n’ont pas manqué de le rappeler brutalement à la réalité, avec une saison pourrie par les blessures l’an dernier. Et ce, jusqu’en playoffs, où il a été obligé de regarder le Game 7 contre San Antonio depuis le banc…

Remis sur pied et bien reposé, l’arrière/ailier scoreur doit une revanche à sa franchise et à ses fans. Il se dit fin prêt physiquement, après un été studieux et sérieux, dont un séjour de trois semaines aux côtés de SGA à Toronto.

Joueur le plus influent de l’effectif, rien de moins, selon Sam Presti himself, J-Dub est également attendu au tournant puisque son gros contrat de 240 millions de dollars (sur les cinq prochaines années) prend effet cette saison. De quoi exiger de lui un rendement digne d’un All-Star confirmé.

Deuxième menace offensive derrière SGA, Jalen Williams peut effectivement débloquer beaucoup de situations pour le Thunder, ôtant de la pression à Chet Holmgren au scoring et offrant des espaces à ses camarades extérieurs, Shai Gilgeous-Alexander et Cason Wallace, pour créer du jeu et des finitions faciles.

Avec sa polyvalence, il peut aussi permettre de ressortir le cinq « de la mort », avec Holmgren comme seul intérieur et quatre joueurs capables de créer le chaos en attaquant le cercle. Une formule remisée aux oubliettes lors de l’échec des derniers playoffs, et qui pourrait pourtant offrir à OKC une réponse face aux défenses les plus féroces.

Moyenne d’âge : 25,1 ans

Masse salariale : 214,3 millions de dollars (4e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Malgré trois départs notables et aucune arrivée majeure, si ce n’est par la Draft, le Thunder continue de faire des ravages en saison régulière avec une deuxième unité toujours aussi impressionnante. OKC fait encore partie du trio de tête de la conférence Ouest et s’arrache même en fin de saison régulière pour enchaîner une quatrième saison consécutive à la première place de sa conférence, pour la troisième année de suite à plus de 60 victoires.

Autour d’un SGA en reconquête, toujours aussi rayonnant, Jalen Williams renoue le fil de sa jeune carrière et Holmgren reprend sa marche en avant après sa déconvenue face à Wemby et les Spurs en finale de conférence, où il avait tourné à un piteux 11 points et 7 rebonds, à 27% à 3-points. Un facteur quasiment nul en attaque, avec seulement sept tentatives de tirs par match.

Les minutes sont bien distribuées à l’arrière entre Cason Wallace, qui assume aisément son nouveau rôle de titulaire, et Ajay Mitchell qui, en sortie de banc, retrouve son rythme et toute son efficacité offensive. La défense ne souffre pas non plus des départs de l’été, grâce à l’émergence de Wallace et à l’expérience de Caruso.

Bien malin à la Draft, comme souvent avec Presti et son staff méticuleux, le Thunder profite de ses nouvelles pépites, Aday Mara et le surprenant Bennett Stirtz, mais aussi de Nikola Topic, qui peut enfin jouer libéré.

Derrière sa triplette de All-Stars, Oklahoma City est à la parade à l’orée des playoffs. Cette fois, Williams est en pleine possession de ses moyens et Holmgren retrouve son impact des deux côtés du terrain. Même face aux Spurs, les hommes de Mark Daigneault disposent de suffisamment de solutions pour prendre leur revanche et retrouver les Finals, avec l’ambition (et la capacité) de reconquérir leur titre.

LE PIRE SCÉNARIO

Avec 150 millions de dollars à payer pour son « Big Three » à partir de 2027, le Thunder a semble-t-il appris de son erreur du passé avec James Harden. Mais n’est-ce pas non plus trop risqué de mettre tous ses œufs dans le panier de SGA, J-Dub et Chet ? Les deux derniers sont encore jeunes, 25 et 24 ans respectivement, et doivent désormais assumer leur premier gros contrat dans la Ligue. Une responsabilité énorme qui peut parfois faire déjouer…

Avec la pression de son nouveau contrat sur ses frêles épaules, et le poids de sa contre-performance des derniers playoffs, Chet Holmgren n’arrive pas à retrouver la lumière. Pire, il commence à voir le rookie Aday Mara lui faire de l’ombre, tant celui-ci se montre prometteur lorsqu’il peut jouer.

OKC se pose des questions en interne, et le vestiaire perd un peu plus ses repères après les transferts de l’été. Le départ de Lu Dort se fait notamment ressentir face aux meilleurs extérieurs adverses, tandis que Cason Wallace, malgré ses qualités, ne peut pas tout compenser. La défense perd de sa superbe et le banc, autrefois si profond, n’offre plus les mêmes garanties.

Pour ne rien arranger, J-Dub continue de fréquenter l’infirmerie, à plus petites doses toutefois, et les performances offensives manquent d’équilibre, pour un résultat final en demi-teinte.

Le Thunder n’en reste pas moins une place forte de la conférence Ouest, mais au terme d’une saison régulière plutôt décevante, il ne fait plus figure de favori et se retrouve au contraire fragilisé dans cet Ouest sauvage, privé de l’avantage du terrain. Avec le risque de croiser San Antonio bien plus tôt que prévu et de revivre une nouvelle désillusion face à Victor Wembanyama et sa bande…

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – Suns 6 – Lakers 5 – Rockets 4 – Nuggets 3 – Wolves 2 – Thunder 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – Hawks 8 – Pacers 7 – Heat 6 – Pistons 5 – Raptors 4 – Celtics 3 – Cavaliers 2 – Knicks 1 – Sixers