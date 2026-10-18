30 jours/30 équipes : Philadelphia 76ers

À Philadelphie, l’été fut sacrément agité. Après une 7e place à l’Est, suivie par une demi-finale de conférence et par un « sweep » face aux futurs champions des Knicks, les dirigeants ont décidé de frapper particulièrement fort. En récupérant Jaylen Brown, puis en attirant LeBron James, ils ont considérablement renforcé leur effectif pour afficher des ambitions très claires : c’est le titre ou rien.

Encore au centre du projet, mais fragilisé par ses pépins physiques, Joel Embiid pourra aussi compter sur Tyrese Maxey, qui s’est installé parmi les meilleurs « combo guards » du pays, et VJ Edgecombe, auteur d’une année rookie pleine de promesses. Avec « LBJ » et « JB » en renfort, Nick Nurse dispose donc d’un cinq majeur particulièrement impressionnant sur le papier.

Sauf que l’empilement de gros noms n’est pas nécessairement gage de réussite dans cette ligue, puisque de fortes individualités et personnalités, habituées à monopoliser le ballon en attaque, sont parfois difficilement compatibles. Si Tyrese Maxey pourrait être amené à retrouver un rôle plus loin du ballon, Jaylen Brown devra accepter de partager les responsabilités, quand LeBron James devrait devenir le principal créateur de cette équipe très, très armée. VJ Edgecombe doit, lui, trouver sa place pour poursuivre son développement.

Des stars, mais quelle alchimie ?

Car c’est tout le paradoxe de ce cinq majeur : LeBron James, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et Joel Embiid ont tous l’habitude d’avoir beaucoup le ballon entre les mains, tandis que VJ Edgecombe a également besoin de pouvoir créer pour s’exprimer pleinement. Or, il n’y aura qu’un seul ballon à partager ! Nick Nurse devra donc trouver le bon équilibre entre les séquences d’isolation, le jeu en mouvement et les situations où certains accepteront de devenir de simples finisseurs. Sans oublier la défense, où la complémentarité de ce cinq majeur reste également à démontrer, notamment face aux équipes les plus rapides et athlétiques.

L’autre grande interrogation concernera évidemment la santé de Joel Embiid. Entre ses blessures, ses opérations et ses absences à répétition, il ne réussit pas à enchaîner les saisons pleines. Or, si les Sixers ont maintenant davantage de solutions pour vivre sans lui, leur plafond restera étroitement lié à sa disponibilité, notamment au printemps pour les playoffs.

Avec Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe et LeBron James, Philadelphie possède en tout cas une base qui peut rivaliser avec n’importe qui. Les dirigeants ont clairement choisi de miser sur le talent et Nick Nurse sera confronté à un vrai problème de riche pour articuler son plan de jeu. Le défi sera de taille pour faire cohabiter toutes ces stars, sans que l’une d’elles ne se sente lésée dans la hiérarchie et les responsabilités.

Les renforts de Kentavious Caldwell-Pope, Dean Wade, Anfernee Simons et du rookie Labaron Philon Jr. apportent également des profils différents, entre défense extérieure, polyvalence, création et adresse à 3-points. La profondeur du groupe semble donc intéressante, même si les rôles de chacun restent à définir. Il faudra aussi que les rotations permettent de conserver suffisamment de création et de défense sur le terrain, sans sacrifier l’espacement offensif.

Une chose est sûre, les Sixers n’ont plus le droit de se cacher et tout autre résultat que le titre sera considéré comme un échec. La complémentarité de chacun interroge, autant que les sacrifices qu’ils seront prêts à faire, mais Nick Nurse possède la carrure et le vécu pour construire une véritable équipe, en mesure de dominer offensivement et défensivement comme elle en a le potentiel.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : LeBron James, Jaylen Brown, Kentavious Caldwell-Pope, Anfernee Simons, Dean Wade, Ariel Hukporti, Labaron Philon Jr.

Départs : Paul George, Andre Drummond, Quentin Grimes, Kelly Oubre Jr, Kyle Lowry, Trendon Watford, Dalen Terry, Johni Broome

LE JOUEUR À SUIVRE : JOEL EMBIID

Avec les arrivées de Jaylen Brown et LeBron James, il serait tentant d’en surveiller un de près, sauf qu’à Philadelphie, Joel Embiid reste encore le joueur-clé du projet. Parmi les intérieurs les plus dominateurs de l’histoire sur le plan individuel, il peine toujours à disputer ne serait-ce qu’une finale de conférence, malgré un titre de MVP et plus de dix ans en NBA.

À 32 ans passés, « JoJo » semble toutefois mieux armé que jamais pour aller au bout. Même si sa disponibilité continuera de constituer le principal point d’interrogation des Sixers, comme depuis plusieurs années. Pour preuve : sur les trois dernières, il n’a joué que 96 petits matchs de saison régulière. Ce qui résume bien tout le dilemme de la franchise : le Camerounais brille en bonne santé, dominant comme personne, mais il est aujourd’hui impossible de tout construire autour de lui sans tenir compte de sa fragilité physique.

Les présences de LeBron James et Jaylen Brown, ainsi que Tyrese Maxey, doivent néanmoins lui permettre de s’économiser au maximum, puisqu’ils peuvent tous les trois prendre le relais offensivement. Il faudra simplement réussir à trouver le bon équilibre, pour servir Joel Embiid dans ses zones de prédilection, en évitant les isolations à gogo, en plus de bien faire circuler le ballon et de créer des tirs plus simples pour tout le monde.

Dans ce contexte, l’objectif ne sera pas de voir le MVP 2023 empiler les performances XXL en saison régulière comme autrefois, mais de pouvoir compter sur lui au printemps, tout en efficacité et en mobilité pour répondre à des défenses plus resserrées et physiques face à lui. S’il y parvient, en gardant une présence dominante dans la raquette, c’est toute une ville qui pourra rêver en grand en playoffs, alors que la finale de conférence la fuit depuis… 2001.

Moyenne d’âge : 26,9 ans

Masse salariale : 207,2 millions de dollars (7e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Préservé, Joel Embiid retrouve enfin la forme de manière continue et il peut aborder les playoffs dans les meilleures conditions. Libéré d’une partie des responsabilités qui pesaient sur lui en attaque, il se concentre sur ce qu’il fait le mieux : dominer près du cercle, sanctionner à mi-distance et attirer les prises à deux pour libérer ses coéquipiers.

Revanchard, Jaylen Brown s’adapte parfaitement à son nouvel environnement. Moins sollicité en isolation, il profite des espaces créés par Joel Embiid et Tyrese Maxey, ainsi que des passes de LeBron James, pour se montrer efficace sans trop avoir besoin de la balle. Tyrese Maxey poursuit quant à lui sur sa lancée, alternant entre création et jeu sans ballon, tandis que VJ Edgecombe est un lieutenant de qualité vu son apport et son intensité des deux côtés.

Plus gestionnaire que jamais, LeBron James devient le parfait chef d’orchestre et relais de Nick Nurse, justifiant toute la confiance de ses dirigeants et confirmant que signer à Philadelphie était le meilleur choix possible à ce stade de sa carrière. Les rotations sont cohérentes, les responsabilités bien réparties et l’expérience ne manque pas dans ce groupe, où les options sont suffisamment riches pour vivre une saison régulière sans trop de turbulences.

Les Sixers terminent donc dans les hauteurs de l’Est et ils peuvent légitimement rêver de leur premier titre depuis 1983 avec un Joel Embiid en bonne santé, un LeBron James frais et solide pour gérer les temps faibles pendant que Tyrese Maxey et Jaylen Brown assument leurs statuts, et que VJ Edgecombe progresse à une vitesse folle.

LE PIRE SCÉNARIO

Pas de miracle à Philadelphie : les problèmes de santé de Joel Embiid refont surface, il manque de nombreuses rencontres, et les ambitions sont revues à la baisse. Sans présence intérieure pour construire en attaque et en défense, l’équipe est à la peine, alors que Tyrese Maxey, Jaylen Brown et VJ Edgecombe font de leur mieux pour tenir la baraque. Quant à LeBron James, il ne parvient pas à compenser l’absence d’un point d’ancrage dans la raquette, même en prenant en charge une partie de la création.

Comme il y a un déséquilibre au niveau de la hiérarchie offensive et que les automatismes tardent à venir, l’attaque devient trop prévisible dans les moments importants et les Sixers ne décollent pas. D’autant que les problèmes touchent aussi la défense, où la souffrance est de mise contre des formations plus athlétiques, sans protecteur de cercle efficace et avec une rotation finalement assez courte sous les panneaux.

Philadelphie repose donc énormément sur ses stars et les ajustements de Nick Nurse, de plus en plus contesté, ne règlent rien. Avec autant de talent, le groupe reste compétitif, mais il termine hors du Top 4 à l’Est. Franchir un tour en playoffs est tout sauf une évidence et l’été ambitieux de Philly n’aura pas suffi à effacer tous les vieux démons. Ce sera désormais aux dirigeants de se poser une question délicate : Joel Embiid, stop ou encore ?

CONFÉRENCE OUEST 15 – Kings 14 – Grizzlies 13 – Pelicans 12 – Jazz 11 – Clippers 10 – Mavericks 9 – Warriors 8 – Trail Blazers 7 – Suns 6 – Lakers 5 – Rockets 4 – Nuggets 3 – Wolves 2 – … 1 – …

CONFÉRENCE EST 15 – Nets 14 – Bucks 13 – Bulls 12 – Hornets 11 – Wizards 10 – Magic 9 – Hawks 8 – Pacers 7 – Heat 6 – Pistons 5 – Raptors 4 – Celtics 3 – Cavaliers 2 – Knicks 1 – Sixers