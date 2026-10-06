Les Sixers retiennent leur souffle pour Ariel Hukporti

La présaison des Sixers a débuté par une victoire face aux Knicks (120-97), mais surtout par une grosse inquiétude autour d’Ariel Hukporti.

Titulaire face à son ancienne équipe en l’absence de Joel Embiid, le pivot s’est en effet écroulé (sans contact…) après seulement cinq minutes de jeu, avant de se tenir immédiatement le bas de la jambe droite.

Aidée pour quitter le parquet, la recrue estivale de Philadelphie, arrivée de New York pour 3.4 millions de dollars sur une saison, doit désormais passer des examens au niveau du tendon d’Achille droit.

« Je l’ai vu un petit peu pendant le match. Je lui ai fait un gros câlin », a expliqué Nick Nurse. « Ça a été un vrai plaisir de l’entraîner depuis qu’il est ici. C’est vraiment un bon gars. Donc on va simplement espérer le meilleur. »

Une raquette déjà diminuée

Ses nouveaux coéquipiers ont eux aussi accusé le coup. « Huk a été un bonheur à avoir avec nous », a confié Jaylen Brown. « Il a été super dans le vestiaire, donc ça fait mal de voir un gars comme lui tomber comme ça. »

Même émotion chez Jabari Walker, qui a profité de sa sortie pour compiler 11 points et 11 rebonds en 19 minutes. « C’est comme mon frère », a-t-il expliqué. « C’est particulièrement dur pour moi parce que je vois le travail qu’il fournit. Il vient d’arriver au camp et son énergie a été formidable. C’est un super gars dans le vestiaire. Franchement… ça m’a vraiment retourné. »

La situation inquiète d’autant plus que Philadelphie manque déjà de solutions pour faire souffler Joel Embiid. Adem Bona n’a ainsi toujours pas participé au camp après une entorse du pied gauche, tandis que Tacko Fall souffre de son côté d’une entorse de la hanche gauche.

En attendant d’en savoir plus sur Ariel Hukporti, Nick Nurse devra donc s’appuyer sur des intérieurs plus petits comme Jabari Walker, Dean Wade ou Dominick Barlow afin de compenser. Et croiser les doigts pour que les examens de son pivot n’apportent pas une nouvelle mauvaise nouvelle.

Ariel Hukporti Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NY 25 8:41 67.7 46.2 0.6 1.5 2.0 0.4 1.3 0.0 0.8 0.6 1.9 2025-26 NY 54 9:13 56.3 25.0 78.8 1.0 1.9 2.9 0.5 1.2 0.2 0.6 0.5 2.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.