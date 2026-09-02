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Les Sixers vont tester Tacko Fall

Publié le 2/09/2026 à 6:55 Twitter Facebook

À l’approche du « training camp », Tacko Fall fait partie des joueurs invités par les Sixers pour préparer la nouvelle saison.

Tacko FallDes nouvelles de Tacko Fall, que l’on avait laissé sur une apparition lors du « Celebrity Game » en plein All-Star Weekend 2026. Dominateur ce soir-là à Los Angeles, avec 20 points, 21 rebonds et 5 contres, il avait refait parler de lui aux États-Unis après ses différents passages par la Chine et la Nouvelle-Zélande.

Bientôt cinq ans après sa dernière pige en NBA, du côté de Cleveland en 2022, le géant de 2m29 signe son retour en NBA, puisque les Sixers lui ont offert une invitation pour leur « training camp » à la fin du mois. Une manière pour lui de retrouver Jaylen Brown, qu’il avait déjà côtoyé à Boston entre 2019 et 2021.

Bien sûr, ce type de contrat ne garantit pas une place à Tacko Fall dans l’effectif de Philadelphie pour la saison régulière, mais il aura au moins la possibilité de se battre pour en récupérer une derrière Joel Embiid, Adem Bona et Ariel Hukporti. Un « two-way contract » reste actuellement à décerner.

À noter que le Sénégalais n’est pas le seul joueur à avoir reçu un contrat « Exhibit-10 » des Sixers, car ces derniers en ont aussi offert un à Jameer Nelson Jr. et Saint Thomas. Le premier est le fils de Jameer Nelson, l’actuel vice-président exécutif des opérations basket de la franchise, et il sort d’une année en G-League. Le second avait déjà intégré le « training camp » de Philly en 2025, avant d’être coupé et de filer également en G-League.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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