Recruté par Matt Walsh, le président des New Zealand Breakers, à l’occasion de la tournée du club de NBL aux Etats-Unis avant la reprise du championnat en septembre, Tacko Fall n’avait pas encore pu prendre part au moindre match de sa nouvelle équipe, la faute à une blessure au quadriceps.

Après avoir terminé sa phase de rééducation durant la fenêtre internationale, le pivot de 2,29m, aperçu à Boston et Cleveland entre 2019 et 2022 (40 matchs NBA disputés) est désormais de retour et va pouvoir disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs ce jeudi face aux Illawarra Hawks ! Une bonne nouvelle accompagnée d’une autre grande annonce, sa prolongation aux New Zealand Breakers jusqu’en 2026.

Se montrer… pour revenir mieux en NBA ?

L’officialisation peut surprendre, Tacko Fall n’ayant pas encore disputé le moindre match avec les Breakers. Mais le staff dirigeant du club situé en Nouvelle-Zélande est convaincu que son géant va être d’un grand apport pour l’équipe, comme ça a été le cas depuis son arrivée, hors des terrains jusqu’à présent.

« Sa taille, sa capacité à contrer et à prendre des rebonds lui offrent un avantage unique », a déclaré la directrice générale des Breakers. « C’est un joueur qui se soucie avant tout de l’équipe et qui a une éthique de travail incroyable. Il a travaillé dur pour se remettre en forme et nous sommes heureux de le voir pleinement intégré à notre équipe ».

Afin de lui faire de la place au poste 5, les Breakers ont libéré leur pivot titulaire actuel, Freddie Gillespie, parti à l’Olimpia Milano. A 28 ans, Tacko Fall n’a pas encore fait une croix sur la NBA et a indiqué qu’il espérait que l’exposition du championnat australien allait lui permettre de se montrer.

« Je suis un bien meilleur joueur aujourd’hui que je ne l’étais il y a quelques années quand j’ai quitté la NBA« , a-t-il déclaré. « L’idée est d’utiliser cette opportunité pour revenir en forme, parce qu’on ne sait jamais ce qui peut se passer.

Ce sera notamment à lui de montrer de quoi il est capable, notamment sur les phases de jeu rapide ou sur de la défense au large, le tout dans un championnat référencé après deux années passées en Chine (CBA).