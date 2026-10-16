Aday Mara menacé par un vieux litige contractuel avant ses débuts NBA

Un nouveau couac du côté des rookies du Thunder ? Après la rupture du tendon d’Achille d’Otega Oweh, c’est Aday Mara qui pourrait voir son début de saison menacé. Mais pour l’Espagnol, la raison est extrasportive.

En effet, d’après le quotidien Heraldo de Aragón, le pivot pourrait être bloqué par un litige contractuel avec Saragosse, où il a évolué lors de la saison 2022/23, avant de rejoindre la NCAA et UCLA.

Le club espagnol assure que le joueur était encore sous contrat jusqu’en 2027, avec une clause de résiliation de 700 000 euros, et conteste donc son départ intervenu en 2023. Un différend qui n’a toujours pas été réglé…

Le Thunder, la NBA, la Fédération espagnole et la FIBA ont ainsi été alertés par Saragosse dès le mois de juillet, puis à nouveau le 7 octobre. Le club estime qu’Aday Mara a besoin d’une « lettre de sortie » pour pouvoir évoluer en NBA, contrairement à la NCAA, où ce document n’était pas exigé.

Saragosse refuse de céder ses droits

Dans un communiqué publié ce vendredi, Saragosse prévient qu’il s’opposera à la délivrance de cette lettre tant que ses droits contractuels ne seront pas respectés. Il précise n’avoir reçu aucune demande officielle à ce stade.

Reste à savoir si ce document est réellement indispensable. Car certaines sources citées par le quotidien espagnol estiment que le litige ne devrait pas empêcher Aday Mara de faire ses premiers pas en NBA.

Choisi en 12e position de la dernière Draft, le pivot a immédiatement séduit au sein du collectif de Mark Daigneault. L’intérieur espagnol a ainsi impressionné des deux côtés du terrain.

« Son investissement dans les aspects du travail qui ne se voient pas est vraiment encourageant. C’est comme ça qu’on progresse : en étant capable de travailler régulièrement et avec constance. Et il a montré, au moins sur une courte période, qu’il en était capable. […] C’est évidemment un joueur très efficace grâce à ses qualités offensives et à son impact en défense », appréciait le coach d’Oklahoma City.

À quelques jours de la reprise, reste donc à savoir si ce vieux différend juridique peut réellement contrarier les débuts prometteurs d’Aday Mara dans la Grande Ligue.