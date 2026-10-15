Le Thunder perd de nouveau un rookie pour la saison

Ça commence à ressembler à une malédiction. Après Chet Holmgren, Nikola Topic ou encore Thomas Sorber la saison passée, un nouveau rookie du Thunder va passer sa première année en NBA loin des parquets…

Sélectionné en 41e position de la dernière Draft, Otega Oweh s’est rompu le tendon d’Achille droit lors de la prolongation face aux Pacers en présaison. Opéré avec succès le 14 octobre, il devra donc patienter au moins jusqu’à la saison prochaine avant de faire ses débuts dans la Grande Ligue.

Une blessure d’autant plus frustrante que le joueur avait montré de belles choses lors de ses premières sorties en présaison, avec notamment un double-double contre Atlanta : 11 points et 10 rebonds en 35 minutes. Un coup dur pour l’arrière, forcément, mais aussi pour une franchise qui comptait sur son développement.

En effet, Mark Daigneault apprécie beaucoup le profil de l’ancien de Kentucky, qui tournait d’ailleurs à 18.6 points, 4.8 rebonds et 2.7 passes décisives à 46.5% au tir en NCAA la saison passée. Titulaire d’un contrat « two-way », il devait partager son temps entre le Thunder et son équipe affiliée en G-League pour poursuivre sa progression.

« Il a toutes les qualités physiques nécessaires [pour jouer en NBA] », appréciait l’entraîneur. « Il est très athlétique, fort et grand. C’est le prototype du bon défenseur extérieur. Il doit encore travailler ses fondamentaux, ce qui est normal pour un rookie. Personne ne débarque en NBA en étant prêt à ce niveau-là. Parfois, il est encore trop intense, et commet des fautes. Une fois qu’il saura mieux se contrôler, sa défense et ses qualités athlétiques vont être encore plus impressionnantes. »

Il faudra désormais patienter avant de mesurer ses progrès. Une situation que le Thunder connaît malheureusement trop bien, avec ce quatrième rookie contraint de faire une croix sur sa première saison NBA en cinq ans…