Aday Mara rassure le Thunder sur le plan physique

Après deux rencontres, il est le meilleur rebondeur, contreur et deuxième marqueur de sa formation. Avec ses 17 points, 7,5 rebonds et 2 contres de moyenne, sans avoir manqué le moindre tir, Aday Mara signe un début de présaison qui ne passe pas inaperçu chez le Thunder.

Au-delà de la production chiffrée, le pivot rassure surtout sur sa condition physique, alors que son endurance avait montré certaines limites lors de son passage en NCAA.

« Il a énormément travaillé entre la fin de la Summer League et son retour à Oklahoma City, puis pendant le camp d’entraînement. Il a passé de nombreuses journées à travailler dur sur sa condition physique, la tête baissée, et cela s’est vu ce soir », lâchait Mark Daigneault plus tôt dans la semaine.

Pour le coach des champions NBA 2025, les progrès physiques de son pivot l’aident notamment à remonter le terrain plus rapidement et à être performant aux deux extrémités du parquet. Une évolution importante pour un joueur dont le gabarit imposant pouvait justement poser question dans une NBA toujours plus rapide.

La condition physique, la clé de son impact

« Son investissement dans les aspects du travail qui ne se voient pas est vraiment encourageant. C’est comme ça qu’on progresse : en étant capable de travailler régulièrement et avec constance. Et il a montré, au moins sur une courte période, qu’il en était capable », complimente le technicien.

Ces progrès ont été particulièrement visibles face aux Bucks. En 25 minutes, l’intérieur a terminé avec 22 points sans rater le moindre tir (10/10), finissant notamment à plusieurs reprises en contre-attaque.

« C’est évidemment un joueur très efficace grâce à ses qualités offensives et à son impact en défense, mais il faut être en très bonne condition physique pour faire tout ça, et il y travaille », ajoutait le coach.

Pour corriger ses limites en matière d’endurance, le Thunder avait d’ailleurs lancé un travail spécifique avec Maral Javadifar, sa nouvelle directrice de la performance physique. Un travail qui semble donc déjà porter ses fruits, même si Aday Mara devra évidemment confirmer ces progrès sur la durée.