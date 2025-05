Avec leur « Double Big Lineup », les Rockets font très mal aux Warriors

L’équation est assez simple en NBA, et dans le basket en général : il faut soit battre son adversaire en termes d’adresse, soit en termes de possessions. Mieux shooter ou avoir plus de chances de mettre la balle dans le cercle… Chez les Rockets, une équipe assez faible en termes de réussite au tir (24e au TS% avec 55.3% de réussite), l’accent est logiquement mis sur le deuxième aspect, la fameuse « bataille de la possession« .

Il faut donc gratter des possessions supplémentaires en volant des ballons et en récupérant des rebonds offensifs. Et pour cela, Ime Udoka a une carte (presque) magique : le duo Alperen Sengun – Steven Adams.

+30.1 au « Net Rating » !

Les deux pivots ont joué ensemble pendant 75 minutes sur les six premiers matchs de la série, et les Rockets ont marqué 39 points de plus que les Warriors durant ces minutes. Lorsqu’ils sont alignés ensemble, l’attaque de Houston n’est pas exceptionnelle (114.9 points inscrits sur 100 possessions) mais la défense est par contre suffocante pour Golden State (84.8 points encaissés sur 100 possessions). De quoi générer un impressionnant « Net Rating » de +30.1 lorsque Houston met en place son « Double Big Lineup » !

« On voit bien qu’ils savent où se situe leur avantage : faire beaucoup jouer Adams, parfois avec Sengun, et envoyer tout le monde au rebond » expliquait Steve Kerr dès le Game 1. « Franchement, on aurait dit un match de 1997 ce soir. C’est un tout autre type de basketball, et on doit être prêts pour ça. C’est ce que cette série va être. »

Les deux derniers matchs l’ont confirmé car le cinq à deux pivots des Rockets fait très mal aux Warriors, qui ne parviennent pas à trouver d’ouvertures face à la zone mise en place.

C’est qu’avec Steven Adams sur le terrain, Houston a un vrai protecteur du cercle en soutien d’Alperen Sengun, qui est beaucoup moins intimidant lors des pénétrations adverses. De quoi boucler à double tour la raquette, et récupérer un maximum de rebonds, tant défensifs qu’offensifs. Et ainsi gagner la bataille de la possession.

La fin du « small ball » ?

Comme on le notait dès le All-Star Break, ces « lineups » à deux pivots ont fait un retour tonitruant dans la NBA, même si celui des Rockets est peut-être le plus marquant.

Comme l’expliquait déjà Owen Phillips à la fin de la saison régulière, le tandem texan est la paire la plus efficace du genre, alors que les duos de vrais intérieurs ont été beaucoup plus utilisés cette saison.

L’ère du « small ball » est-elle terminée ? En tout cas, les chiffres montrent qu’il est visiblement préférable d’évoluer avec deux pivots, plutôt que sans aucun intérieur. Même si on peut aussi noter que les profils ont évolué et qu’il y a toujours, dans le tandem, au moins un joueur capable de faire le jeu, à la manière d’Alperen Sengun.

LEXIQUE

TS%. Pour True Shooting Percentage. Le pourcentage au tir réel ajoute dans le calcul de l’adresse aux tirs l’impact des lancers-francs. Il est directement relié au nombre de points marqués par possession où le joueur a tiré. La formule est la suivante : (Points marqués / 2) / (Tirs tentés + 0,44 X Lancers-francs tentés)

Net Rating. C’est le différentiel de points marqués et encaissés sur 100 possessions.