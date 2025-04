Pour Steve Kerr, les Rockets pratiquent le basket des années 90

95-85. Ce n’est pas le score à la fin du 3e quart-temps de ce Game 1 entre les Rockets et les Warriors, mais bel et bien le score final ! Comme en saison régulière, les défenses ont pris le dessus sur les attaques entre les deux formations. Alors que l’effectif est jeune (moins de 25 ans en moyenne), Houston s’appuie sur un jeu qu’on retrouverait plutôt à l’Est, du côté de Miami ou d’Orlando.

« Ce n’est pas une équipe typique de la NBA moderne. Ils ne jouent pas très vite, ne s’écartent pas autant, ne tirent pas une tonne de 3-points » explique Steve Kerr à un journaliste. « Ils sont plutôt old school. Ils sont à l’image de leur coach. Ime, c’était un bosseur, un joueur dur et physique. C’est ce qu’est Houston aujourd’hui. »

« On aurait dit un match de 1997 »

Dans cette opposition face aux Warriors, les Rockets ont décidé de miser sur leur taille et sur leur physique, et ce n’est pas un hasard si Steven Adams a beaucoup joué cette nuit.

« On voit bien qu’ils savent où se situe leur avantage : faire beaucoup jouer Adams, parfois avec Sengun, et envoyer tout le monde au rebond » confirme le coach de Golden State. « Franchement, on aurait dit un match de 1997 ce soir. C’est un tout autre type de basketball, et on doit être prêts pour ça. C’est ce que cette série va être. »

Compenser les rebonds perdus

Pour Kerr, le danger vient du rebond où les Rockets sont justement ultra-dominateurs avec ce jeu axé sur la taille et le physique. Les Warriors compensent par de l’agressivité sur les lignes de passe et les situations de un-contre-un. C’est le seul moyen de répondre aux « secondes chances » des Rockets.

« Si c’est un match à demi-terrain, je pense vraiment que notre défense peut faire le travail dans cette série. Donc on ne peut pas se permettre de perdre des ballons, ni de concéder trop de rebonds offensifs — même si c’est sûr qu’ils vont en prendre quelques-uns. C’est la meilleure équipe de la ligue en termes de gestion des possessions. Ils ont pris 11 tirs de plus que nous ce soir, à cause de tous ces rebonds offensifs. Maintenant, on va aussi les forcer à perdre des balle, et notre défense est excellente. On vient de tenir une très bonne équipe à 85 points sur son parquet. Donc on va s’appuyer là-dessus. »