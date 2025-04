Les Nuggets ne peuvent pas se permettre de perdre la « bataille de la possession »

Certes, les Nuggets sont toujours dans le Top 4 de la conférence Ouest mais Nikola Jokic et sa troupe restent sur trois défaites de suite et les problèmes semblent multiples à Denver, comme la défense (115.1 points encaissés pour 100 possessions, 20e défense de NBA) ou l’apport du banc (26.3 points inscrits par match, 28e place de NBA), et il y en a un autre qui agace les hommes du Colorado : les pertes de balle. Cette saison, les Nuggets perdent en moyenne 14.4 balles par rencontre, ce qui les place au 13e rang des équipes les plus dispendieuses.

Ce vendredi, contre Golden State, la bande de Nikola Jokic a ainsi perdu 26 ballons (en incluant une violation des 24 secondes), un nombre conséquent et qui a plombé les Nuggets, comme l’a expliqué Mike Malone en conférence de presse après la rencontre.

« J’ai dit à mes joueurs avant la rencontre qu’ils [les Warriors] étaient l’équipe qui faisait le plus d’interceptions par matchs et ils ont intercepté 14 ballons. Nous avons enchaîné les erreurs d’inattention. C’est une bataille de possessions et à cause des pertes de balle, on leur donne des possessions supplémentaires. »

En effet, comme l’analyse Mike Malone, les Warriors ont gagné la « bataille de la possession » en parvenant à prendre plus de tirs que les Nuggets (88 contre 74) et même si Denver a été plus adroit (54.1% de réussite contre 48.9% pour Golden State), ces possessions supplémentaires ont coûté cher à la franchise du Colorado.

Lié à leur style de jeu ?

Les Nuggets délivrent ainsi, en moyenne, 31 passes décisives par match et ils dominent la NBA dans cette catégorie. Plus ils font des passes, plus ils ont des chances de perdre le ballon, comme le souligne Aaron Gordon après cette défaite face aux Warriors : « On ne peut pas perdre les ballons comme ça, on doit tirer à chaque possession, mais plus vous faites de passes, plus vous risquez de perdre le ballon. On doit être meilleurs, on doit faire plus attention et quand on joue sur contre-attaque, on doit marquer. »

Même son de cloche du côté de Nikola Jokic qui a constaté que ce problème était récurrent depuis le début de saison et que les Nuggets devaient jouer un meilleur basket à l’approche des playoffs.

Avec quatre matchs restants à jouer, les hommes de Mike Malone doivent ainsi essayer de corriger le tir afin de pouvoir accrocher les playoffs sans passer par la case « play-in ». Denver est donc, pour le moment, 4e de l’Ouest, sur une série de trois défaites consécutives, et voit les Warriors (5e), les Wolves (6e), mais aussi les équipes du play-in, à savoir les Clippers et les Grizzlies, venir leur mettre la pression…