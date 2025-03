Mike Malone se gratte la tête face aux problèmes défensifs des Nuggets

Alex Sarr a réalisé son record en carrière face à Denver avec 34 points. Agressés dès l’entame de match, les Nuggets n’ont jamais su serrer la vis en défense.

« On se trompe si on pense pouvoir venir chaque soir et ne pas défendre » peste Mike Malone « Depuis le All-Star Break, nous avons la 4e pire défense de NBA. Ce soir, on a joué contre une équipe qui attaquait bien, mais nous sommes parmi les dix pires défenses cette saison. L’année dernière, on était 8e. »

La défense est donc le problème à pointer du doigt côté Denver. Il est vrai que depuis le All-Star Break, les Nuggets ont pris des valises de points à plusieurs reprises. Ils ont notamment encaissé deux fois 127 points face au Thunder, 141 unités dans un match parti en prolongation contre Phoenix ou encore 126 contre l’équipe C des Lakers lors de la première partie de ce « back-to-back ».

Et Mike Malone rappelle que les Nuggets ne peuvent pas uniquement jouer des équipes diminuées.

« On a eu la chance de battre les Lakers, de battre une équipe sévèrement touchée par les blessures. Si on veut continuer à être une équipe dans le Top 6, on doit commencer par défendre. »

Les Nuggets démarrent un « road trip » de quatre matchs où ils vont croiser les Warriors, les Lakers et les Rockets, trois équipes concurrentes au classement. Mike Malone espère profiter de ce déplacement pour corriger ce problème défensif et arriver en playoffs dans de meilleures conditions. « Si nous voulons être une équipe sérieuse en playoffs, nous devons défendre pendant 48 minutes » lâche-t-il encore.

Défendre. Voilà quel sera le mot d’ordre dès lundi face à la très bonne équipe de Golden State quasiment invincible depuis l’arrivée de Jimmy Butler.

Le banc, autre problème des Nuggets

Si la défense n’est pas au rendez-vous, c’est également le cas pour le banc de Denver. Ce samedi, ils ont été dominés 28 à 8 par la rotation des Wizards. Même son de cloche lors du revers face aux Wolves où seul Jalen Pickett a inscrit un panier avant le début du « garbage time ».

La production des remplaçants des Nuggets est clairement insuffisante, puisqu’il s’agit du 4e pire banc de la ligue en terme de production offensive avec seulement 51.6 points inscrits par soir. Cela peut s’expliquer par l’intégration de Russell Westbrook dans le cinq majeur, mais aussi par la blessure de Julian Strawther, victime d’une entorse au genou et qui devrait manquer la fin de la saison régulière.

« Quand j’ai su que Julian [Strawther] serait absent quatre semaines, j’ai vite compris que ce serait une perte importante pour nous » confesse Mike Malone. « Il shoote à 3-points, prend des rebonds. Cela explique pourquoi nous n’arrivons pas à marquer et ma première réaction est de remettre Nikola Jokic ou Jamal Murray en jeu. »

À moins d’un mois de la fin de la sa saison régulière, Denver a encore de sérieux soucis à corriger afin d’éviter une sérieuse déconvenue une fois les playoffs venus…