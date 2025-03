C’est un des arguments avancés par les pro-SGA dans la course pour le MVP : alors que le Thunder affiche la meilleure défense de la ligue (106.2 points encaissés sur 100 possessions) cette saison, les Nuggets pointent eux à la 21e place du classement défensif (114.7 points encaissés sur 100 possessions) avec un Nikola Jokic ciblé…

Certes, la troupe du Serbe a toujours été bien meilleure en attaque qu’en défense mais, l’an passé, Denver pointait quand même à la 8e place de ce côté du terrain. Il y a deux ans, Zach Lowe avait notamment détaillé sur ESPN comment Mike Malone avait trouvé des façons de masquer les limites défensives de son pivot, notamment sur le pick-and-roll. Lors des Finals 2023 face au Heat, ce fut même un récital. Grâce à l’intelligence de placement de son pivot, et la multiplication des couvertures, les Nuggets avaient ainsi globalement colmaté ce problème.

Forcer Nikola Jokic à couvrir beaucoup de terrain

Sauf que cette année, Denver est beaucoup plus friable sur le pick-and-roll. Luka Doncic et les Lakers l’avaient déjà démontré lors de leur dernier affrontement, et les Wolves l’ont encore affiché la nuit dernière.

Car lorsqu’il a fallu refaire l’écart dans le troisième quart-temps, alors que les locaux se rapprochaient, c’est bien en profitant des ouvertures sur le pick-and-roll qu’Anthony Edwards et ses coéquipiers ont repris le large. En trouvant notamment à de multiples reprises un Jaden McDaniels complètement ouvert dans le coin gauche.

Les Wolves ont ainsi continuellement forcé Nikola Jokic à travailler défensivement, les écrans hauts de Rudy Gobert l’obligeant notamment à venir gêner les extérieurs adverses, parfois plusieurs fois sur la même possession.

Mais comment expliquer cette baisse d’efficacité défensive, notamment sur le pick-and-roll ? L’absence d’Aaron Gordon n’aide pas, mais le principal problème semble être la défense sur le « point of attack », c’est-à-dire sur le porteur du ballon adverse. Car l’an passé, c’est Kentavious Caldwell-Pope qui était à la manœuvre.

Kentavious Caldwell-Pope, la première ligne perdue

Et l’une des grandes forces de « KCP », c’était sa capacité à « casser les écrans » adverses, en les évitant pour pouvoir suivre son propre joueur, ou en les percutant pour ralentir le poseur d’écran.

Cette force permettait justement à Nikola Jokic, trop lent sur ses déplacements latéraux pour « switcher » sur les meneurs et arrière adverses et pas assez « vertical » pour être un intimidateur sur le « drop coverage », de défendre en « up » ou « hedge », c’est-à-dire en se montrant pour empêcher le porteur du ballon d’attaquer le cercle, en attendant qu’il ne lâche le ballon, tout en limitant les rotations nécessaires chez ses coéquipiers. En cassant les écrans, Kentavious Caldwell-Pope réduisait ainsi les décalages dans son dos, et dans celui de son pivot.

Même s’il est un défenseur solide, Christian Braun est beaucoup moins efficace dans cette tâche, et il y a donc une réaction en chaîne derrière, avec des passes beaucoup plus simples à faire dans le dos de Nikola Jokic, les coéquipiers du « Joker » étant obligés de faire plus de rotations… générant potentiellement plus d’erreurs.

Le problème ne semble donc pas forcément lié à une régression défensive du pivot serbe, mais plutôt à une dégradation de la toile d’araignée mise en place autour de lui, et de ses qualités.