Preview Playoffs 2025 | Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8)

Comme le Thunder à l’Ouest, les Cavaliers ont archi-dominé la conférence Est, et ils piétinent d’impatience de transformer cette domination dans le contexte des playoffs. Avec Kenny Atkinson à sa tête, Cleveland s’est créé une véritable identité, et les retouches apportées en février ont encore densifié la rotation. Si l’on excepte peut-être la rotation intérieure, il n’y a quasiment aucune faille dans ce collectif. En face, il y a le Heat, qui n’a remporté que 37 matches, mais qui est devenu la première formation, classée 10e, à se sortir du play-in. Les partenaires de Donovan Mitchell semblent à l’abri d’un « upset », même s’il faut toujours se méfier du Heat…

PRÉSENTATION DES CAVALIERS

Titulaires : D. Garland, D. Mitchell, M.Strus, J. Allen, E. Mobley

Remplaçants : I. Okoro, T. Jerome, D. Hunter, T. Thompson, D. Wade,

Absent : aucun

Coach : K. Atkinson

Les Cavaliers ont débuté la saison avec 15 victoires de suite, et ensuite ils ont déroulé leur basket. Il y a une certaine continuité avec le basket prôné par JB Bickerstaff et Kenny Atkinson tire le meilleur d’un groupe arrivé à maturité. Sur le papier, seuls des Celtics à leur meilleur niveau peuvent les empêcher d’atteindre les Finals. Ce serait une première dans l’histoire dans la franchise sans LeBron James dans ses rangs. Prolongé, Donovan Mitchell s’est imposé comme un leader par l’exemple, et il y a une vraie hiérarchie dans l’équipe.

LE POINT FORT

La richesse de l’effectif. Favori pour le trophée de Coach Of The Year, Kenny Atkinson peut compter sur quatre All-Stars dans son cinq de départ, et sur une « second unit » de grande qualité avec deux des meilleurs remplaçants de la NBA (DeAndre Hunter et Ty Jerome). Si besoin, il peut compter sur des shooteurs supplémentaires comme Max Strus devenu titulaire et Sam Merrill en sortie de banc, ou de bons défenseurs comme Isaac Okoro et Tristan Thompson. En playoffs, les rotations se raccourcissent et difficile de prendre en défaut le septet des Cavaliers.

LE POINT FAIBLE

Le rebond. Malgré la présence de l’une des meilleures paires d’intérieurs de la NBA, avec Jarrett Allen et Evan Mobley, les Cavaliers souffrent au rebond. Pour preuve, ils sont 22e sur 30 pour le pourcentage de prises des tirs manqués adverses. En clair, les Cavaliers laissent 30% de rebonds offensifs à leurs adversaires. Il y a deux ans, on se souvient qu’ils s’étaient fait largement dominer face aux Knicks en playoffs. Idem la saison passée, avec une sortie en demi-finale de conférence.

PRÉSENTATION DU HEAT

Les titulaires : T. Herro, A. Burks, A. Wiggins, B. Adebayo, K. Ware

Les remplaçants : Da. Mitchell, D. Robinson, T. Rozier, J. Jaquez Jr, K. Anderson, K. Love, H. Highsmith, P. Larsson…

Les absents : D. Smith

Le coach : E. Spoelstra

LE POINT FORT

Une force mentale incroyable. Pour la 6e année de suite, le Heat est en playoffs, et il lui a encore fallu se sortir du « play-in ». Le Heat est même la première équipe, classée 10e, à se qualifier. Pourtant, la franchise a vécu l’une des saisons les plus éprouvantes de son histoire avec le feuilleton Butler. Mais la Heat Culture est plus forte que tout, et les derniers arrivés, comme Andrew Wiggins et Davion Mitchell, ont vite trouvé leurs marques dans cette équipe capable des plus grands exploits. Comme en 2023.

LA POINT FAIBLE

L’absence d’un meneur de jeu. Comme Terry Rozier et Davion Mitchell sont utilisés comme jokers, Erik Spoelstra débute les rencontres sans véritable meneur de jeu. C’est donc Tyler Herro qui joue les Devin Booker avec, à la fois, la responsabilité de la création et du shoot extérieur. C’est usant, et ça l’oblige aussi à défendre sur des éléments plus rapides et plus petits. Pas l’idéal face à un Darius Garland, voire même un Donovan Mitchell.

LES CLÉS DE LA SÉRIE

– Le duel Adebayo-Mobley. C’est un peu le combat des jumeaux, ou du maître et de l’élève… Même si sa morphologie est différente, Mobley a les mêmes armes qu’Adebayo en défense avec de la polyvalence, du timing et de la lecture. En attaque, il peut aussi être un « point forward » et le vainqueur de ce duel pèsera sur la série.

– La fatigue. Le Heat s’est épuisé pour atteindre les playoffs et il risque de le payer dans cette série face à des Cavaliers reposés, et qualifiés depuis des semaines. Erik Spoelsta a beaucoup utilisé Tyler Herro et Bam Adebayo, et il faut s’attendre à ce qu’ils jouent 40 minutes et plus. Mais jusqu’à quand… Souvenons-nous de Butler qui terminait les playoffs sur les rotules. Cette fois, c’est Herro qui pourrait subir le même sort.

SAISON RÉGULIÈRE

Cavaliers 2-1

– 8 décembre : Miami – Cleveland (122-113)

– 29 janvier : Miami – Cleveland (106 – 126)

– 5 mars : Cleveland – Miami (112-107)

VERDICT

Cleveland 4-1. Avec le Heat, il faut toujours se méfier, et pour les joueurs de Spoelstra, ce qui vient n’est que du bonus. Mais sur la durée d’une série, ce sera très compliqué de dominer une formation qui a remporté 64 victoires, et qui les domine dans quasiment tous les secteurs. Avec des éléments comme Okoro et Hunter, voire même Mitchell, Cleveland peut freiner Herro, et déstabiliser l’attaque de Miami. Reposé, Cleveland peut rapidement faire le break.

CALENDRIER

Game 1 : à Cleveland, dimanche 20 avril (01h00)

Game 2 : à Cleveland, mercredi 23 avril (01h30, dans la nuit de mercredi à jeudi)

Game 3 : à Miami, samedi 26 avril (19h00)

Game 4 : à Miami, lundi 28 avril (à définir)

Game 5* : à Cleveland, mercredi 30 avril

Game 6* : à Miami, vendredi 2 mai

Game 7* : à Cleveland, dimanche 4 mai

* Si nécessaire.