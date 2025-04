Kenny Atkinson élu coach de l’année… par ses pairs

Le verdict est tombé, et ce n’est pas vraiment une surprise, Kenny Atkinson a été élu « Coach of the Year » par ses pairs, succédant à Mark Daigneault (OKC). C’est un retour en grâce pour Kenny Atkinson, qui avait pris du recul, d’abord comme assistant aux Clippers (2020-2021) puis aux Warriors (2021-2024) après une première expérience remarquée comme « head coach » aux Nets (2016-2020).

Le technicien a reculé pour mieux sauter, puisqu’après avoir refusé une mission aux Hornets en 2022, c’est à Cleveland qu’il a décidé de reprendre du service en tant qu’entraîneur principal l’été dernier. Un choix payant au regard des résultats, puisque l’ancien joueur du championnat de France (Montpellier, Mulhouse, Nantes, Evreux) a permis à la franchise de l’Ohio de franchir un nouveau cap avec une saison régulière exceptionnelle en tous points, avec une attaque remarquable (première de la NBA avec 121.9 points marqués par match) et une gestion du temps de jeu des joueurs majeurs récemment saluée par Donovan Mitchell.

Le joli « glow-up » des Cavs

Il y a d’abord eu une entame sur les chapeaux de roue marquée par 15 victoires consécutives en ouverture de la saison. Les Cavs n’ont pas levé le pied depuis, affichant leurs progrès par rapport à l’an dernier pour terminer à la première place de la saison régulière avec 64 victoires et une avance confortable sur Boston, champion en titre, jusqu’à la fin. C’est la deuxième meilleure saison de l’histoire de la franchise derrière la saison 2008-2009 (66 victoires).

« Kenny Atkinson est depuis longtemps respecté par ses pairs comme un serviteur innovant et humble du jeu », a déclaré Rick Carlisle, entraîneur des Pacers et président du syndicat des entraîneurs via un communiqué. « Félicitations à Kenny pour sa saison historique et pour cette reconnaissance prestigieuse de ses pairs ».

A noter que JB Bickerstaff (Pistons), Mark Daigneault (Thunder), Mike Malone (Nuggets) et Ime Udoka (Rockets) ont également reçu des votes. Kenny Atkinson a également fait part de sa reconnaissance, l’élection par ses pairs du meilleur coach de la ligue ayant toujours une saveur particulière, en attendant celle du « Coach of The Year », qui sera annoncée plus tard lors des playoffs.

« Coacher au basket a été une incroyable aventure pour moi et ma famille, et d’être reconnu par mes pairs pour la qualité du travail réalisé cette saison est extrêmement touchant. J’ai eu le plaisir de coacher certains joueurs incroyables au fil de ma carrière, et je ne serais pas à cette place sans leur engagement et leurs sacrifices, pour leur bien et celui des Cavaliers », a-t-il déclaré. « Je suis également reconnaissant envers nos assistants et notre staff, dont l’éthique de travail infatigable me permet d’entraîner au maximum de mon potentiel. Les récompenses individuelles sont spéciales, mais je dois donner beaucoup de crédit à Koby Altman pour avoir rassemblé les talents que nous avons à Cleveland. Je tiens également à remercier Dan Gilbert pour avoir constamment fourni des ressources et une aide incroyables dans notre quête de titres NBA ».

En effet, c’est également un franc succès pour la franchise de Cleveland qui avait été fustigée pour s’être séparée de JB Bickerstaff l’été dernier, malgré la progression continue de l’équipe pendant quatre saisons. L’idée initiale était de franchir un palier à cette équipe. La mission a été plus que réussie jusque là, reste maintenant à confirmer en playoffs.