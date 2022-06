Les Hornets déçus de la volte-face de Kenny Atkinson

Kenny Atkinson a surpris tout le monde. Non pas en acceptant l’offre des Hornets, mais en décidant finalement de la refuser, alors qu’il s’était initialement mis d’accord avec la franchise de Michael Jordan. Visiblement pour des raisons familiales.

Pour les Hornets, c’est un coup dur et c’est logiquement la déception qui domine. Il faut reprendre le processus de recherche et trouver un nouvel entraîneur, alors qu’ils pensaient avoir tiré le gros lot avec l’ancien coach des Nets.

« Je pensais que c’était le bon choix. Avec Michael Jordan, on voulait prendre le bon coach et on pensait l’avoir fait », avoue le GM des Hornets, Mitch Kupchak, à l’AP. « Mais s’il n’est pas à l’aise à ce poste, je préfère l’apprendre maintenant que dans un an. »

Ce revirement a rappelé à l’ancien dirigeant des Lakers le choix de Steve Kerr en 2014. Le futur coach de Golden State avait en effet refusé un poste chez les Knicks pour se tourner vers la Californie. Huit ans plus tard, il a remporté quatre titres de champion avec les Warriors…

« On dirait bien que Steve a fait le bon choix en prenant le poste à Golden State », en rigole Kupchak. « Donc peut-être que Kenny a parlé à Steve et ce dernier lui a dit que cela allait fonctionner comme pour lui. Je ne sais pas. »

Alors que la franchise espérait avoir son coach pour la Draft, et qu’elle a relancé la piste Mike D’Antoni, le GM a précisé que les Hornets pourraient s’entretenir avec des entraîneurs qui n’avaient pas fait partie de la première « short-list ». On évoque d’ailleurs un retour de Steve Clifford…

Une question demeure : est-ce encore long avant de savoir qui s’installera sur le banc lors de la saison 2022/2023 ? « On est dedans », confirme-t-il, sans donner de date précise. « Je ne peux pas dire quand. Je ne veux pas dire une ou deux semaines, un ou deux jours. Je ne veux pas le dire. »