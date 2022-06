Steve Kerr remercie Kenny Atkinson de rester à ses côtés

C’est un événement rare, peut-être unique, en NBA : un assistant a décidé de se raviser, et de refuser un poste de « head coach ». Il s’agit de Kenny Atkinson, attendu à Charlotte pour parapher un contrat de quatre ans, et qui finalement a choisi de rester aux Warriors. Une décision, semble-t-il familiale, qui comble Steve Kerr.

« Nous sommes dans un très bel endroit, nous avons de grands joueurs, nous vivons dans une partie magnifique du pays » a rappelé Steve Kerr à NBC Sports. « Kenny a deux enfants, des adolescents, qui voulaient vraiment rester. Je pense que c’est une chose très difficile de prendre un travail en plein milieu des Finals sans avoir eu vraiment l’opportunité de décompresser. Pendant la finale, il a eu le sentiment que ce n’était pas le meilleur moment pour sa famille de partir. »

Alors qu’on pensait que Steve Kerr allait devoir remanier tout son staff après les départs de Mike Brown aux Kings, et donc de Kenny Atkinson aux Hornets, finalement, il y aura une certaine continuité.

« Je suis content que Kenny ait suivi son instinct. J’espère que Charlotte va finir par trouver un très bon coach et que tout le monde passera à la suite. Nous sommes chanceux qu’il revienne, surtout avec le départ de Mike Brown la saison prochaine. J’ai besoin de Kenny et je suis ravi qu’il soit de retour. »

Interrogé pendant les Finals par nos soins, Kenny Atkinson avait partagé sa fierté de travailler aux côtés de Kerr.

« C’est une opportunité en or de pouvoir côtoyer Steve (Kerr), de voir la façon dont il interagit avec ses joueurs, en particulier la façon dont il coache des stars et l’équilibre qu’il trouve entre les vétérans et les jeunes joueurs » nous expliquait-il. « À Brooklyn, j’étais avec une équipe très jeune donc j’apprends beaucoup sur ce point. Et puis, il y a le fait de voir Steph (Curry) et Draymond, non seulement des stars mais des champions, comment ils se conduisent à l’intérieur du groupe. J’ai l’impression d’être un voleur (rires) ! J’apporte ma pierre à l’édifice mais je reçois beaucoup plus que ce je donne parce que même le staff travaille ensemble depuis plusieurs saisons. Donc je suis comme une éponge, c’est vraiment cool d’avoir cette opportunité« .