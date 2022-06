Charlotte relance la piste Mike D’Antoni

Puisque Kenny Atkinson a finalement refusé de s’engager pour quatre ans avec les Hornets, a priori pour des raisons familiales, la franchise doit trouver un plan B. Selon ESPN, inutile de repartir de zéro puisque Michael Jordan va rencontrer ce mardi Mike D’Antoni. L’ancien coach des Suns, des Knicks, des Lakers et des Rockets était déjà finaliste pour le poste, et il n’a désormais plus aucune concurrence après le désistement de Kenny Atkinson.

Ce serait évidemment un choix plus que surprenant de la part des Hornets puisque Mike D’Antoni est tout sauf un spécialiste défensif, voire de la formation, alors même que ça semblait la priorité des dirigeants au regard de cet effectif jeune. Mais, à 71 ans, il a le soutien du GM Mitch Kupchak, son ancien dirigeant aux Lakers, et l’idée serait d’appliquer ses idées à un effectif résolument porté sur l’attaque.

Reste à savoir qui va s’occuper de défendre…