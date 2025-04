Kenny Atkinson tient à préserver ses troupes au maximum

Les Cavs ont annoncé le forfait de Donovan Mitchell pour le match de ce soir, face à Chicago. S’il reste à connaître l’importance de l’entorse de la cheville de « Spida », contractée face à Sacramento, alors que l’arrière est revenu en fin de troisième quart-temps pour finir le match, on peut penser que l’initiative à été encouragée par Kenny Atkinson, dans le but reste de préserver les joueurs majeurs de l’équipe jusqu’au début des playoffs.

La gestion du temps de jeu des cadres a en effet été l’un des combats du coach des Cavs, comme ce fut le cas lors du match précédent à San Antonio. Avec 17 points d’avance à la mi-temps, Cleveland s’est en effet passé de Jarrett Allen, malgré la volonté du pivot de jouer toujours plus et d’atteindre les 82 matchs disputés cette saison.

À l’arrivée, San Antonio a failli réaliser une « remontada » en héritant du ballon de la gagne via Harrison Barnes, qui a manqué la cible. Une conséquence de l’absence de Jarrett Allen, préservé après le repos ?

« Je ne sais pas », a répondu Kenny Atkinson sur le pivot qu’il connaît, depuis ses débuts à Brooklyn. « On prend nos décisions et on vit avec, même si on avait perdu le match. Je pense sur le long terme. C’est mon travail ».

Tout le monde au repos jusqu’à dimanche ?

Cette saison, tous les joueurs majeurs des Cavs ont en tout cas vu leur moyenne de minutes baisser, de Jarrett Allen à Darius Garland en passant par Evan Mobley et Donovan Mitchell, qui est sur un record en carrière avec moins de 32 minutes disputées par match, alors qu’il était à plus de 35 depuis son arrivée dans l’Ohio.

« C’est très différent, dans le bon sens du terme », a récemment expliqué l’arrière. « On se sent plus frais en jouant moins de minutes. On est aussi plus libre mentalement. Je pense que nous ressentons tous la même chose ».

Malgré l’esprit de compétition de chacun d’entre eux, c’est donc à Kenny Atkinson que revient le dernier mot. Et si Cleveland venait à s’imposer à Chicago ce soir, et s’assurait de garder la première place dans la conférence Est jusqu’à la fin de la saison régulière, il n’est pas impossible que les leaders soient préservés.

« On verra bien. Si on gagne, on devra prendre des décisions. Est-ce qu’on va faire jouer les jeunes ? Est-ce qu’on va donner du repos à certains joueurs ? On n’en a pas encore parlé », a en tout cas conclu le « head coach ».