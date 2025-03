Stats & Highlights | Les Knicks s’offrent les Blazers à l’usure

Vainqueurs à Portland plus tôt dans le mois, après prolongation, les Knicks ont eu moins de mal à se débarrasser du même adversaire dimanche soir. Le public du Madison Square Garden a tout de même dû patienter jusqu’en seconde période pour voir la formation new-yorkaise prendre la mesure des hommes de Chauncey Billups.

Il a fallu de belles sorties venant d’OG Anunoby et de Mikal Bridges (très chaud dans le final), 28 points chacun, pour que la différence soit faite alors que Karl-Anthony Towns a connu un match difficile en termes d’adresse. En face, Deni Avdija a confirmé sa grande forme (33 points) au sein d’une formation qui n’a reçu quasiment aucun soutien de la part de son banc. Avec ce succès, les Knicks (47v-27d) consolident leur 3e place à l’Est, tandis que les Blazers (32v-43d) enchaînent un 4e revers de suite.

Des Français maladroits

Plus bas au classement à l’Est, les Raptors l’ont emporté sans difficulté sur le parquet des Sixers, derrière les 31 points de RJ Barrett. En face, Lonnie Walker IV a terminé meilleur marqueur d’une formation sans joueurs référencés. Sans faire de bruit, les Canadiens (28v-47d) ont remporté 10 de leurs 15 dernières sorties. Les Sixers (23v-52d), eux, poursuivent leur plongée avec une 8e défaite de suite et 19e match de suite avec au moins 110 points encaissés.

Enfin un duel équilibré entre deux des plus gros cancres de la ligue, les Pelicans (21v-54d) et les Hornets (18v-56d). Les premiers cités ont fait la différence dans le « money time », notamment grâce à Jose Alvarado, pourtant auteur d’une petite soirée en adresse. À l’instar des Français Moussa Diabate et Tidjane Salaun qui ont cumulé un vilain 2/12 aux tirs…

New York – Portland : 110-93

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 127 LAC 122 NYK 110 POR 93 MIL 124 ATL 145 MIN 123 DET 104 NOR 98 CHA 94 SAS 106 GSW 148 PHI 109 TOR 127 PHO 109 HOU 148

New Orleans – Charlotte : 98-94

Philadelphie – Toronto : 109-127

