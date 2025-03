Moses Moody et les Warriors se régalent à San Antonio : +42 !

À l’inverse de leurs derniers matchs, les Warriors entament cette rencontre par le bon bout. Jimmy Butler (13 points, 8 passes, 4 interceptions) et Draymond Green (14 points) lancent un 17-6 initial. L’écart enfle et il faut l’apport de Keldon Johnson (19 points), Julian Champagnie (11 points) et Sandro Mamukelashvili (14 points, 11 rebonds) pour limiter la casse, mais Golden State termine quand même le premier quart temps avec 17 points d’avance (44-27).

À 70% de réussite jusque-là, les hommes de Steve Kerr perdent de leur adresse et enchainent les ballons perdus mais les Spurs n’en profitent pas. Ils sont à moins de 30% de réussite aux tirs mais un 3-points de Chris Paul les garde à -16 (48-32). Stephen Curry (13 points, 6 passes) prend alors les choses en mains et dans son sillage, Golden State enchaine sur un 15-2 pour prendre le large (63-34). C’est de nouveau Keldon Johnson qui stoppe l’hémorragie avant la mi-temps (68-44).

Les Warriors ne font cependant pas de quartier à San Antonio. Moses Moody marque 13 de ses 20 points en troisième quart temps, et l’écart continue de grimper. +30 sur un tir primé de Draymond Green, +39 sur un tir primé de Brandin Podziemski (109-70) ! La défense de San Antonio prend l’eau après trois quart temps et l’écart atteint même les 47 points en dernier quart temps.

Golden State file donc vers une victoire facile et fait la bonne opération de la nuit. Les Warriors profitent ainsi de la défaite des Clippers contre Cleveland pour leur reprendre la sixième place à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors retrouvent leur adresse. Maladroits depuis deux semaines, les Warriors ont pris un bain de confiance à San Antonio. Ils ont fini le match à 21/44 à 3-points (48%) et 42 passes décisives, punissant systématiquement la défense texane. Brandin Podziemski, qui était à 2/13 de loin lors des deux derniers matchs, a terminé à 7/9 cette nuit. alors que Moses Moody, qui était à 5/32 lors des six derniers matchs, a fini à 3/6.

– Des Spurs sans défense. Après deux bons matchs, malgré les défaites, face aux Cavs et Celtics, les Spurs sont complètement passés au travers cette nuit. Leur 21 ballons perdus ont permis à Golden State de courir et de trouver leur rythme. Les Texans ont encaissé plus de 40 points en premier et troisième quart temps, et 37 dans la dernière période ! C’est le quatrième match de suite où ils encaissent plus de 120 points.

– Rechute pour Jonathan Kuminga ? Alors qu’ils doivent déjà faire sans Gary Payton II, blessé, les Warriors ont de nouveau perdu Jonathan Kuminga cette nuit. L’ailier, qui avait manqué 31 matchs à partir de début janvier suite à une entorse de la cheville droite, s’est foulé la même cheville dans le deuxième quart temps contre les Spurs. Avec le match bien embarqué, le staff de Golden State n’a évidemment pas voulu prendre de risque avec leur joueur. Reste à savoir s’il manquera plusieurs matchs dans ce sprint final de la saison régulière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.