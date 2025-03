Les Cavaliers résistent à d’accrocheurs Clippers

Deux minutes sept secondes, c’est le temps total durant lequel les Cavaliers n’auront pas mené face aux Clippers. Malgré une domination constante, Cleveland n’a validé son succès que dans la dernière minute, contre une équipe de Los Angeles diminué mais jamais résignée (127-122). Les Cavaliers ont montré quelques séquences rassurantes après leur passage à vide de la mi-mars, contre une des équipes les plus en forme du moment.

Sans Kawhi Leonard, ménagé, les Clippers s’appuient sur le tandem James Harden – Ivica Zubac. Mais Harden prend sa deuxième faute sur une faute offensive évitable, puis Zubac en fait de même sur une pénétration de Donovan Mitchell sur laquelle il n’aurait rien pu faire. Jusque là serré, le match change complètement de physionomie. Mitchell lance son match et les shooteurs de Cleveland suivent le mouvement avec quatre paniers de loin dans les quatre dernières minutes du premier quart-temps. Les Cavaliers passent un 19-3 et prennent 17 points d’avance (34-17, 10’20 »).

Irrésistible Norman Powell

Lancés, les hommes de Kenny Atkinson laissent pourtant les Clippers revenir dans le match. Bogdan Bogdanovic lance la rébellion de deux gros tirs, puis Norman Powell prend le relais. Los Angeles signe un premier 10-0 pour réduire l’écart grâce à une maladresse momentanée des Cavs. Les locaux continuent pourtant de bien jouer offensivement, profitant notamment des minutes de Zubac sur le banc pour abreuver Jarrett Allen près du cercle. Mais ils ne parviennent pas à limiter un Powell fantastique, auteur de 20 points (à 8/11, dont 4-6 à 3-points) dans le seul deuxième quart-temps. L’ailier maintient les Clippers complètement dans le coup à la pause avec quatre points de retard (68-64).

Les visiteurs semblent même tous près de prendre les commandes en début de troisième quart-temps par leur capacité à aller trouver des points près du cercle sans s’empaler sur la paire Evan Mobley – Jarrett Allen. Sans doute tancés par leur coach à la pause, les Cavaliers montent finalement en intensité défensivement. Et cela change tout, alors que l’attaque continue de tourner comme un charme. La circulation de balle de Cleveland est remarquable pour trouver des paniers faciles et les locaux reprennent leurs aises au score d’un 16-2. Mitchell enfonce le clou d’un énorme shoot à neuf mètres juste avant le buzzer du troisième quart-temps, 105-88 après 36 minutes.

Donovan Mitchell a montré l’exemple

Le leader de l’Est allait-il pouvoir souffler un peu et terminer le match en roue libre ? Pas le moins du monde ! Comme dans le deuxième quart, les Clippers rendent les coups après les avoir encaissés. Powell ressort de sa boîte et Kris Dunn amène son écot pour ramener l’écart sous les dix points. Les joueurs de Tyronn Lue font mieux que se battre et font passer un frisson à la Rocket Arena alors que l’avance de ses protégés fond : +7 puis +4 sur un nouveau tir lointain de Dunn dans la dernière minute. Darius Garland assure le coup aux lancers-francs, et Mitchell (24 points, 12 rebonds, 7 asses, 4 interceptions) s’arrache à deux reprises pour des interceptions capitales, synonymes de victoire.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mobley – Allen contre Zubac, le 2e round pour les Cavs. Le 18 mars dernier, les Clippers avaient fait subir à Cleveland son deuxième revers au coeur de sa série de quatre défaites consécutives. A domicile, Ivica Zubac avait régné en maître dans la peinture avec 28 points et 20 rebonds. Dimanche, ce fut une autre histoire. Limité par les fautes, frustré, le Croate est surtout tombé sur une paire Mobley – Allen revancharde : 22 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 contres pour le premier, 25 points à 11/12 au tir, et 12 rebonds pour le second !

– La barre des 60 victoires pour les Cavaliers. Pour la troisième fois de son histoire, Cleveland atteint les 60 succès sur une saison. Il fallait remonter à 2009 (66 victoires) et 2010 (61 victoires), les deux dernières saisons de LeBron James avant son départ à Miami, pour retrouver la trace d’une saison régulière aussi prolifique que celle que vivent actuellement les Cavs de Kenny Atkinson. Quatre succès de plus (ou quatre défaite des Celtics) et ils s’assureront l’avantage du terrain jusqu’en finale de conférence Est minimum.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.