Stats & Highlights | Le Magic enchaîne, les Pistons et les Grizzlies déroulent

Les Hornets se sont accrochés jusqu’aux deux dernières minutes, derrière 25 points et 9 passes de LaMelo Ball, mais Tidjane Salaün (8 points, 7 rebonds) et ses coéquipiers ont subi l’impact du Magic sur la fin, qui termine la rencontre par un 7-0. Paolo Banchero signe un nouveau match à plus de 30 points et Orlando signe une troisième victoire consécutive, qui lui permet de rester sur les talons des Hawks dans la course pour la 7e place de l’Est…

Sans Cade Cunningham, les Pistons n’ont pourtant pas fait de détails face aux Spurs, avec une large victoire marquée par le record en carrière de Marcus Sasser, auteur de 27 points en 26 minutes en sortie de banc !

Même sans Ja Morant et avec un Jaren Jackson Jr. touché au visage en troisième quart-temps, les Grizzlies ont écrasé le Jazz après la mi-temps. L’opération « tanking » se déroule parfaitement à Salt Lake City…

Charlotte – Orlando : 104-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 104 ORL 111 DET 122 SAS 96 MIA 112 GSW 86 NYK 128 DAL 113 HOU 121 ATL 114 UTH 103 MEM 140 POR 111 CLE 122 SAC 105 OKC 121

Detroit – San Antonio : 122-96

Utah – Memphis : 103-140

