Darius Garland et les Cavaliers domptent les Blazers

Depuis sa série de quatre défaites consécutives, Cleveland a pu reprendre des couleurs face au Jazz et se rend à Portland pour défier des Blazers en forme, avec quatre succès sur leurs cinq derniers matchs. Pour rendre la tâche plus compliquée aux hommes de Kenny Atkinson, Donovan Mitchell n’est pas de la partie, touché à l’aine.

Pour débuter la rencontre, c’est l’homme fort des Blazers, Deni Avdija qui se montre avec les cinq premiers points de son équipe. Les deux équipes s’échangent les coups durant ces premières minutes et on peut déjà voir Darius Garland se mettre en jambes avec six points en cinq minutes mais, en l’absence de Donovan Mitchell, Cleveland s’est trouvé un autre joueur capable de permettre à son attaque de tourner correctement : Ty Jerome.

L’arrière de Cleveland met 7 points en sortie de banc et les deux équipes sont à égalité (33-33) à la fin du premier quart-temps.

Cependant, lors de la période suivante, les Cavaliers décident de mettre le pied à l’accélérateur. Grâce au duo Max Strus et Ty Jerome, ils parviennent à prendre plus de 10 points d’avance (55-44). Cependant, les Blazers ne se laissent pas devancer et proposent la meilleure séquence de la rencontre avec un contre de Donovan Clingan qui se conclut par un « alley-oop » de Deni Avdija pour Shaedon Sharpe !

Ty Jerome dans tous les bons coups

D’ailleurs, le pivot des Blazers signe l’une de ses meilleures premières mi-temps en carrière avec 13 points et 8 rebonds, résistant bien aux assauts de Jarrett Allen et Evan Mobley. Pourtant, ce sont bien les Cavaliers qui mènent au moment de rejoindre les vestiaires (60-52).

Après la pause, Cleveland réussit à maintenir son écart grâce à Ty Jerome, auteur de 13 points sur cette période mais, encore une fois, les Blazers ne se laissent pas distancer grâce à Matisse Thybulle qui se montre en deuxième période. L’ancien de Philadelphie sanctionne plusieurs fois à 3-points (5/6) et permet à son équipe de rester dans le match. Ensuite, c’est Anfernee Simons qui ramène également Portland à trois longueurs (92-89) avec un « stepback » à 3-points.

Malheureusement pour eux, les Blazers finissent par céder dans les dernières minutes. Sur un « lay-up » de Darius Garland, les Cavaliers prennent 10 points d’avance (114-104). Un écart décisif qui scelle le sort de la rencontre. Cleveland se sort du piège tendu par les Blazers et s’impose (122-111).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Ty Jerome, roi du banc de Cleveland. Comme souvent lorsqu’une des stars de Cleveland est absente, Ty Jerome s’est montré. Avec 25 points à 9/15 au tir, il a permis aux Cavaliers de maintenir leur avance dans le troisième quart-temps.

– Les Blazers ont craqué en fin de match. Portland a pu compter sur un solide Donovan Clingan, auteur de 18 points et 12 rebonds, ou sur un bon Scoot Henderson (18 points) mais, en fin de match, ils ont cédé notamment à cause de leur maladresse. En effet, les Blazers n’ont mis aucun point dans le jeu durant les six dernières minutes de la rencontre. Une panne sèche qui a évidement scellé le sort de la rencontre.

