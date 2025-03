Deni Avdija sur un nuage, les Blazers rêvent toujours de « play-in »

Deni Avdija a été la bonne trouvaille de l’été du côté de Portland. Si le « front office » comptait sur lui pour mettre une quinzaine de points chaque soir, sur le mois de mars, il dépasse toutes les espérances.

Depuis le début du mois, il tourne en effet à 23.7 points de moyenne à 52% au tir et 50% à 3-points ! Mieux encore, sur les deux derniers matchs des Blazers, les défenses n’arrivent plus à arrêter l’Israélien. Face à Memphis, il a mis 31 points et pris 16 rebonds et ce vendredi, contre les Nuggets, il a encore passé un cap. L’ailier a inscrit 36 points, son record avec les Blazers, à 12/16 au tir, en ajoutant 8 rebonds et 7 passes.

De très bonnes performances qui ne peuvent que faire plaisir à son entraîneur, Chauncey Billups.

« J’aime tout ce qu’il fait. Sa création s’améliore, il prend plus de rebonds et nous en avons besoin. Il apprend à connaître ses coéquipiers et inversement. Deni [Avdija] joue à un très haut niveau en ce moment. »

Le « play-in » toujours dans le viseur

Dans le sillage de Deni Avdija, Portland a en tout cas remporté ses quatre dernières rencontres. Les Blazers continuent de rêver de « play-in » et ne sont qu’à deux matchs des Suns, classés à la 10e place.

Les hommes de Chauncey Billups enchaînent alors que plusieurs de leurs joueurs majeurs sont absents. Ce vendredi, ils ont ainsi dû composer sans Anfernee Simons, Donovan Clingan, Jerami Grant, DeAndre Ayton ou encore Robert Williams III (absent jusqu’à la fin de la saison)…

« Je suis très heureux de la manière dont on a joué. Beaucoup de gars se sont montrés ce soir et j’en faisais partie », s’exclame Deni Avdija après la victoire face à Denver.

Ce collectif, qui se soude un peu plus chaque soir, va devoir faire face à de grosses oppositions dans les jours à venir. Pour leurs quatre prochains matchs, les Blazers défient les Celtics, les Cavaliers, les Kings et les Knicks. Des rencontres que Portland ne peut pas se permettre de perdre afin de mettre la pression sur Phoenix.

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 65 29 47.4 36.6 77.9 1.3 5.5 6.8 3.7 2.3 0.9 2.6 0.5 15.9 Total 352 27 46.1 33.6 75.1 0.9 5.2 6.1 2.8 2.5 0.8 1.6 0.4 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.