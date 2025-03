Deni Avdija, la bonne surprise des Blazers

Même si les Wizards avaient été (déjà) catastrophiques la saison passée (15 victoires pour 67 défaites), Deni Avdija avait réussi sa meilleure saison en carrière.

Mais le soir de la Draft 2024, les dirigeants de Washington décident de s’en séparer, en l’envoyant à l’autre bout du pays, à Portland, en échange de Malcolm Brogdon et Carlton Carrington.

« Il faisait nuit chez moi et quand je me suis réveillé, j’ai vu que j’étais transféré et ce fut très difficile pour moi », se souvient Deni Avdija, qui était en Israël en juin dernier. « Toutes les amitiés que j’avais à Washington, avec mes gars, la ville et les fans ont disparu en une seconde. Mais c’était pour le mieux car j’ai trouvé à Portland une nouvelle maison. »

Il est même en forme depuis la reprise puisqu’il a joué 11 matches pour 19.3 points, 8.3 rebonds et 4.5 passes de moyenne, avec de bons pourcentages (50% de réussite au shoot, 41% à 3-pts). « On le laisse avoir plus de responsabilités avec le ballon et il continue d’être de plus en plus fort avec », constate Chauncey Billups.

Et avec 15.3 unités par match depuis le début de saison, Deni Avdija pourrait bien faire mieux que la saison passée, ce que son coach n’attendait pas forcément.

« Je ne le connaissais pas vraiment car on ne le jouait que deux fois par saison, donc je n’en savais pas beaucoup sur lui », reconnaît son entraîneur qui, avec une déclaration faussée sur le joueur, avait fait parler avant le début de saison. « Mais c’est une bonne surprise. Il joue avec un feu intérieur qui, je trouve, élève notre équipe à notre autre niveau. On a besoin de sa dureté et de sa volonté. »

Deni Avdija Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 WAS 54 23 41.7 31.5 64.4 0.4 4.4 4.9 1.2 2.6 0.6 0.6 0.3 6.3 2021-22 WAS 82 24 43.2 31.7 75.7 0.6 4.5 5.2 2.0 2.3 0.7 1.1 0.5 8.4 2022-23 WAS 76 27 43.7 29.7 73.9 1.0 5.4 6.4 2.8 2.8 0.9 1.6 0.4 9.2 2023-24 WAS 75 30 50.6 37.4 74.0 1.1 6.1 7.2 3.8 2.5 0.8 2.1 0.5 14.7 2024-25 POR 62 29 46.7 35.1 77.1 1.3 5.4 6.7 3.6 2.4 0.9 2.6 0.5 15.3 Total 349 27 45.9 33.2 74.8 0.9 5.2 6.1 2.7 2.5 0.8 1.6 0.4 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.