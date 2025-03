De retour à Miami, Jimmy Butler reçoit une grosse fessée

Plus d’un mois et demi après son départ de Miami après un long et mouvementé feuilleton, Jimmy Butler revenait en Floride avec les Warriors, qui retrouvaient eux leur champion 2022, Andrew Wiggins, dans une affiche entre deux équipes aux dynamiques clairement opposées depuis ce fameux transfert.

La réalité du terrain aura cependant été différente de celle du papier, puisque le Heat inflige une correction à Golden State (112-86), dans le sillage d’un Bam Adebayo à 27 points et 8 rebonds, d’un Tyler Herro à 20 points et 7 passes, ou encore d’un Alec Burks à 17 points. Andrew Wiggins ajoute 10 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 contres, tandis que Jimmy Butler termine lui à 11 points et 6 rebonds.

Toujours sans Stephen Curry, on peut dire que les Warriors ont clairement manqué de jus et de tranchant dans cette rencontre. Cela s’est vu dès les premières minutes, Miami posant son empreinte très tôt dans le match, en insistant à l’intérieur avec sa paire Bam Adebayo – Kel’el Ware, puis en sanctionnant avec facilité derrière l’arc.

L’énergie, au plus haut dans le camp floridiens, a dès lors nourri sans arrêt l’attaque et la défense de « Coach Spo’ », dont les joueurs n’ont jamais tremblé pour aligner un deuxième succès de rang. Et, ce, avec la manière…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jimmy Butler applaudi puis sifflé. De retour au Kaseya Center, Jimmy Butler a eu droit à une vidéo hommage au moment de la présentation des deux équipes, suscitant plus d’applaudissements que de sifflets dans les tribunes. Néanmoins, à partir de l’entre-deux, le public floridien n’a eu de cesse de le conspuer sur ses touches de balle. De quoi le déstabiliser ? Il aura en tout cas vécu une première mi-temps très délicate, comme tous ses camarades du cinq des Warriors, avant de quelque peu relever la tête après la pause. Sans faire de magie pour autant, puisque Golden State et lui ne seront jamais vraiment entrés dans leur match.

– Le jour et la nuit chez les titulaires. D’un côté, les cinq titulaires du Heat ont totalisé 88 points. De l’autre, les cinq titulaires des Warriors ont cumulé… 38 points. Un différentiel de -50 qui explique en grande partie cet écart final de 26 points au tableau d’affichage. Visiblement motivés par le retour de Jimmy Butler, les hommes de Erik Spoelstra ont attaqué très fort, sans jamais se relâcher, alors qu’ils nous ont pourtant (trop) souvent habitués à le faire cette saison. Insolents de réussite, notamment à 3-points, et tout autant concentrés en défense, ils n’ont tout simplement jamais été menés au score de la soirée !

– Stephen Curry de retour vendredi ? Absent depuis jeudi dernier, car blessé au niveau du bassin, Stephen Curry n’était pas loin de rejouer à Miami, mais Steve Kerr et son staff ont préféré ne pas prendre de risque après ce qu’il a montré à l’entraînement. Néanmoins, le double MVP va mieux et il pourrait revenir en fin de semaine. « Il s’est entraîné et avait l’air d’aller bien, mais à la fin de son entraînement, un de ses mouvements n’a pas semblé bon. Donc avec les deux jours de repos à venir, ça lui fera une semaine de repos quand il reviendra. Nous nous attendons à l’avoir à New Orleans. Je pense que c’est le bon plan. »

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.