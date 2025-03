Le Thunder empoche sa 60e victoire à Sacramento

Le Thunder fait un pas de plus pour finir la saison avec le statut de numéro 1 de la ligue. À Sacramento, Shai Gilgeous-Alexander et les siens n’ont pas souffert pour signer une 7e victoire de suite (105-121). Et s’offrir par la même occasion, le 60e succès de leur campagne.

Pour repousser une formation des Kings en méforme absolue, les hommes de l’Oklahoma ont joué sur leurs atouts habituels. À commencer par une grosse intensité défensive, grâce à laquelle les visiteurs ont contenu les locaux à seulement 21 points pour chacun des deux premiers quart-temps. Le Thunder a été si bon pour protéger le cercle que les Kings ont préféré ne pas s’aventurer pour se contenter d’envoyer de loin.

Keegan Murray relance les espoirs

Pas une mauvaise idée concernant Keegan Murray qui a fini avec un excellent 9/13 en la matière. Mais celui-ci a paru bien seul face à la machine d’en face. OKC a profité de chaque occasion, après ses séquences défensives, pour sanctionner en transition où le Thunder a fait face à peu de résistance. L’écart grimpait naturellement à plus de 20 points, et les visiteurs pouvaient rentrer au vestiaire en toute sérénité (42-64).

Le troisième quart-temps allait relancer les espoirs du public local. La réaction s’est traduite par une grosse adresse longue distance de Murray, Zach LaVine ou encore Keon Ellis. Sacramento signait ainsi un improbable 16-0 pour revenir à trois possessions (61-68). Pas de panique côté Thunder qui est parvenu à conserver un matelas d’avance, avant de s’envoler à nouveau au score dans le milieu du dernier quart-temps.

À sept minutes de la fin, Chet Holmgren a imposé ses centimètres près du cercle, puis Isaiah Joe s’est débarrassé d’Ellis pour signer un « step-back » à 3-points et offrir 15 points d’avance à sa formation (89-105). Cette séquence sera suivie par quatre minutes de disette offensive de Sacramento et d’un 12-0 passé par le Thunder.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un feu d’artifice à 3-points. Le Thunder a démarré très fort son match derrière l’arc – 12/21 en première période – pour finir avec un très bon 19/32 dans l’exercice, soit 59% de réussite. En réponse, les Kings, qui ont clairement délaissé l’attaque du cercle (seulement 20 points dans la raquette, contre 42 au Thunder), ont insisté encore plus derrière la ligne à 3-points pour un très bon 23/47, soit 49% de réussite.

– Record de franchise en vue pour le Thunder ? Première équipe à atteindre le cap des 60 victoires cette saison, la troupe de Mark Daigneault a égalé le record de franchise, de la saison 2012-13, depuis qu’elle est basée à OKC. Mais les records absolus sont encore détenus par les Sonics, dont la formation 1995-96 qui avait fini avec 64 victoires et 18 défaites. Avec dix matchs restants, OKC a de quoi y parvenir sans accrocs.

– Les Kings, 9e jusqu’à quand ? Tandis que les Mavs ont perdu sur le parquet des Knicks, les Californiens s’accrochent à leur spot de « play-in ». Kings (35v-37d), Suns (35v-37d) et Mavs (35v-38d) restent embarqués dans une course à trois pour décrocher les deux dernières places. Seulement la dynamique californienne est la plus inquiétante, avec cette série en cours de quatre revers de suite. Après la réception des Blazers, les Kings vont jouer leur avenir lors d’un « road trip » à l’Est (Magic, Pacers, Wizards, Hornets, Cavs et Pistons)…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.