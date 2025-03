Les Rockets ont joué avec le feu face aux Hawks

Dans cette rencontre entre deux des équipes les plus en forme du moment, les Rockets ont frôlé la correctionnelle puisqu’ils ont gâché une avance de 20 points dans le 4e quart-temps, avant finalement de remporter une 10e victoire en onze matches.

D’entrée, on a compris qu’on allait assister à une soirée débridée puisqu’après un 9-2 initial, signé Jalen Green et Fred VanVleet, les Rockets ont subi un terrible 14-0. C’est Zaccharie Risacher qui prend les choses en main avec un « poster » sur Alperen Sengun, et les Hawks déroulent leur basket, obligeant Ime Udoka à prendre un temps-mort. La réponse de Houston ? Un « run » pour reprendre les commandes avec la paire Sengun-Adams qui frappe près du cercle, tandis que Jalen Green survole la fin du quart-temps pour donner sept points d’avance (30-23).

On attend la réaction des Hawks, mais ce sont les Rockets qui insistent avec un 15-3 pour mener 45-26. Cette fois, c’est Quin Snyder qui prend un temps-mort, mais la puissance et la taille des partenaires de Green font la différence. Dillon Brooks apporte de l’adresse de loin, et Green continue son festival avec des paniers de plus en plus compliqués. En face, Trae Young se réveille à 3-points. A la pause, Houston est confortablement devant : 65-48.

Trae Young s’amuse

Au retour des vestiaires, même scénario avec des Rockets qui insistent près du cercle et qui vont chercher des lancers-francs. Jalen Green est toujours à la baguette, et ils enchaînent les dunks avec ce mélange de grâce et de puissance. A ses côtés, Sengun a la même recette pour aller chercher la faute après un « spin move », et l’écart enfle.

Au milieu de tout ça, il y a aussi des choses sympas, comme cette remise en jeu de Trae Young sur le dos d’un joueur des Rockets pour marquer sous le cercle. Malgré cette fantaisie, les Hawks sont relégués à 20 points (94-74).

Et puis, au moment où l’on s’y attendait le moins puisque Trae Young souffle sur le banc, les Hawks vont signer un gros « run » pour recoller au score. Comme en premier quart-temps, c’est Risacher qui donne le tempo avec l’attaque du cercle, tandis que Tre Mann se charge de punir de loin. En quelques minutes, les Hawks sont revenus à -4 (100-96).

Jalen Green et Jabari Smith Jr. se chargent de redonner un peu d’air mais les Hawks ne lâchent rien, et un festival à 3-points du duo Daniels – Niang leur permet de revenir à trois unités à 22 secondes de la fin (117-114). C’est finalement VanVleet, aux lancers-francs, qui assure la victoire des Rockets (121-114).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets ne partiront pas tout de suite en vacances… Grâce à ce succès, les Rockets restent solidement accrochés à la 2e place, avec deux succès d’avance sur les Nuggets. Assurés depuis une semaine de disputer au moins le « play-in », ils visent une qualification directe en playoffs, avec même l’avantage du terrain.

– Domination intérieure. Clint Capela absent, les Rockets ont insisté sous les panneaux avec la paire Adams-Sengun, mais aussi beaucoup d’agressivité vers le cercle. Résultat : 54 points dans la raquette, mais aussi 51 rebonds à 42, dont 14 offensifs.

– Zaccharie Risacher enchaîne. Même si c’est par à-coups, Zaccharie Risacher est de plus en plus à l’aise dans le jeu des Hawks, et il n’hésite plus à attaquer le cercle. Comme sur ce gros dunk sur la tête de Sengun en premier quart-temps. À l’arrivée, 18 points à 8 sur 16 aux tirs, avec 4 passes et 3 rebonds.

