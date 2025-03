Zaccharie Risacher vu par Nicolas Batum : « Il a le flair pour le jeu »

Quelques secondes seulement après la victoire des Clippers chez les Hawks vendredi dernier, Nicolas Batum a passé un long moment à prodiguer de précieux conseils à Zaccharie Risacher, au centre du parquet de la State Farm Arena. L’ailier des Clippers aux 17 saisons NBA a notamment dit au n°1 de la dernière Draft d’être « un chouia plus méchant » pour passer un nouveau cap.

Postes 3 de grande taille, adeptes du jeu collectif et tous les deux tournés vers la défense avec un tir à 3-points solide (un profil de « 3&D »), l’aîné et le benjamin – respectivement âgés de 36 et 19 ans – possèdent ainsi des profils similaires. « Il me fait penser à moi quand j’avais le même âge, mais il est plus en avance et plus offensif que je ne le suis », décrivait Nicolas Batum au micro de Basket USA. « Il est en train d’apprendre ce qu’est la NBA car c’est un monde différent [de ce qu’il a connu jusqu’à présent], il a l’avenir devant lui et tout pour réussir. »

Zaccharie Risacher, que son père Stéphane – ancien international français aux 124 sélections et médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 – décrit comme une « version 2.0, voire 3.0, du joueur » qu’il était, connait une bonne deuxième partie de saison dans la Grande Ligue.

Avec une adresse longue distance retrouvée (près de 42% de réussite en 2025), le meilleur shooteur à 3-points de l’EuroCup la saison passée (45% de réussite) tourne à 11.9 points et 1.2 passe de moyenne en 24 minutes. Une copie satisfaisante, même si Nicolas Batum pense que son « playmaking » s’améliorera avec le temps, estimant que son jeune compatriote peut tourner « à cinq ou six passes décisives par match ».

Parmi « les joueurs qui vont porter l’Equipe de France pendant une grosse décennie »

Mais avant même ses statistiques, ce sont sa capacité à se fondre dans un collectif et sa « passion pour le jeu », que coachs et coéquipiers louent régulièrement. Y compris donc son compatriote : « Il a le flair pour le jeu et c’est très rare (sourire). Cela ne se remarque pas dans les highlights mais il sait faire les bons mouvements et sait jouer dans les bons espaces. C’est un énorme avantage, surtout en NBA ».

L’ancien capitaine des Bleus (177 sélections) se dit en tout cas « assez serein » quant à l’avenir du poste 3 en sélection nationale, avec Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher ou encore Isaïa Cordinier.

« Le poste qu’on avait avec Mike Gelabale et Charles Kahudi, on le laisse entre de bonnes mains », sourit-il. Pour lui, Zaccharie Risacher peut ainsi être l’un des lieutenants de Victor Wembanyama et « faire partie de ces joueurs qui vont porter l’Equipe de France pendant une grosse décennie ».

Aperçu pour la première fois chez les A en février 2024, Zaccharie Risacher devrait connaitre sa première compétition internationale cet été lors du prochain championnat d’Europe (du 27 août au 14 septembre 2025 en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne), auquel il avait aidé la France à se qualifier, il y a treize mois.

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 62 25 44.3 35.0 71.9 1.2 2.5 3.7 1.2 1.9 0.8 1.3 0.5 11.9 Total 62 25 44.3 35.0 71.9 1.2 2.5 3.7 1.2 1.9 0.8 1.3 0.5 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

De notre correspondant à Atlanta (Géorgie).