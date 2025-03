Karl-Anthony Towns et Josh Hart en trois dimensions face aux Mavs

Même avec des Mavericks privés d’Anthony Davis, mis au repos après sa reprise, on ne s’est pas ennuyé dans ce New York – Dallas. Les Knicks en sont sortis vainqueurs, non sans une belle résistance des Texans en première période, avant de céder 128-113. Les joueurs de Gotham retrouvent un peu de couleurs avec un deuxième succès de rang, pour retrouver trois victoires d’avance sur Indiana. Dallas compte désormais une défaite de plus que la 10e place et la zone du play-in.

Les joueurs de Jason Kidd n’étaient pourtant pas venus au Madison Square Garden déjà battus. Les premières minutes sont à l’avantage des locaux, avec un Karl-Anthony Towns au four et au moulin. Le pivot est impliqué sur 20 des 22 premiers points des siens (10 points, 5 passes décisives) en à peine six minutes de jeu. Dallas a du répondant et se plaît dans le match d’attaque instauré par les Knicks. Naji Marshall est l’instigateur d’un 11-2 et remet les siens dans le coup. Brandon Williams lui emboîte le pas en sortie de banc (21 points à eux deux) et le premier quart-temps est très plaisant, avec 65.4% de réussite pour les Knicks, 71.4% pour les Mavericks.

28 points pour Naji Marshall à la pause

Et le duel à distance Towns – Marshall est loin d’être fini. Les Knicks trouvent toutes les positions qu’ils souhaitent, sans que les visiteurs ne trouvent la clé pour verrouiller la raquette. « KAT » s’amuse et domine les débats près du cercle, bien secondé par Precious Achiuwa. Mais comme dans le premier quart où l’avance de sept points de New York avait réveillé Dallas, Naji Marshall vient à la rescousse.

L’ailier est incandescent avec 11 points en trois minutes. Les trois premiers ballons perdus de la première période par les Knicks permettent à l’ancien Pelican de rajouter cinq nouvelles unités en toute fin de deuxième quart et de rentrer aux vestiaires avec 28 points à 13/15 ! Dans son sillage, Dallas tient le choc : 68 partout au repos.

Ce match sans défense ne pouvait pas durer éternellement, surtout pour une équipe menée par Tom Thibodeau. New York resserre la vis en début de troisième quart-temps. Josh Hart, OG Anunoby, Mikal Bridges… Tous les extérieurs contribuent à l’effort collectif et cela change tout.

Deux mi-temps, deux visages pour New York

Les Knicks n’avaient réalisé qu’une interception à la pause ? Ils en signent six dans le seul troisième quart-temps, assorties de trois contres. L’adresse des Mavericks passe d’irrésistible à problématique (4/18), et les locaux en profitent en transition avec OG Anunoby inspiré. New York passe un 30-16 dans le troisième acte et se donne de l’air, pour de bon.

Car les Knicks ne se relâchent pas, avec un super OG Anunoby de bout en bout (35 points). Josh Hart laissé sur le banc, c’est le rookie Tyler Kolek qui est à la baguette et rappelle pourquoi il était le meilleur passeur de NCAA la saison passée avec sept caviars dans le dernier quart. L’écart grimpe jusqu’à 26 points à quatre minutes de la fin pour un succès mérité, mais pour lequel New York a dû sortir le bleu de chauffe.

CE QU’IL FAIT RETENIR

– Towns et Hart dans l’histoire des Knicks. Les deux compères ont signé une première dans les annales de la franchise new-yorkaise en étant les premiers coéquipiers à signer un triple-double chacun dans le même match. Impérial avant la pause, Towns finit à 26 points (24 en première période), 12 rebonds et 11 passes, son premier triple-double depuis le 30 janvier 2022. Une performance dont Hart (16 points, 12 rebonds et 11 passes) est bien plus habitué, déjà son neuvième de la saison.

– New York a fait le trou par sa défense. La première période échevelée offensivement était certes très agréable pour le public. Mais les Knicks devront être plus constants en défense en fin de saison. Naji Marshall (38 points, record en carrière) a ainsi pu enchaîner les pénétrations sans que New York ne s’adapte en première période. Il a fallu d’à peine un quart d’heure d’efforts de ce côté du terrain pour faire plier les Mavericks.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.