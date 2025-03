Les Knicks se rassurent à moitié face aux Wizards

On ne s’attendait pas à une telle tournure en quatrième quart-temps, après les trois premiers actes dominés par les Knicks sur leur parquet. À +10 après 12 minutes suite au 3/3 à 3-points de Cameron Payne (31-21), les New-Yorkais ont pris le large avant la pause, s’appuyant sur un Mikal Bridges exceptionnel, auteur de 20 points sur la période !

Avec l’aide d’OG Anunoby (à 3/3 de loin à la pause) et de Karl-Anthony Towns, NYC pointait ainsi à +25 à la pause sans que les troupes d’Alexandre Sarr aient à y redire.

Le momentum a commencé à basculer au cours du troisième quart-temps, lorsque l’intérieur français a lancé un 11-0 également alimenté par les 3-points de Jordan Poole et AJ Johnson par deux fois (82-62).

Ce fut ensuite au tour de Marcus Smart de scorer 7 des 9 derniers points de son équipe sur la période pour ramener Washington à -16 (92-76). Les Wizards n’avaient pas dit leur dernier mot au regard de leur improbable 12-0 passé dès le début du quatrième quart-temps, un « run » réussi par les joueurs du banc emmenés par un Marcus Smart diabolique, à l’image de ses deux flèches à 3-points pour porter la marque à 92-88 !

Le Madison Square Garden s’est soudainement tu jusqu’à ce que Cameron Payne ne débloque la situation d’un tir à 3-points. Dans la foulée, New York a réussi un 15-2 avec trois paniers d’OG Anunoby et un « floater » de Josh Hart pour redonner de l’air aux locaux (107-90). Karl-Anthony Towns a tué le suspense en scorant 9 points de suite et les Knicks l’ont finalement emporté 122-103, non sans s’être faits une belle frayeur…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le coup de chaud de Mikal Bridges. En difficulté en attaque depuis deux matchs, Mikal Bridges a rectifié le tir en y mettant la manière, avec un deuxième quart-temps durant lequel il a inscrit 20 de ses 27 points pour permettre aux siens de prendre le large. A 10/16 au tir à la pause, il a été plus discret ensuite, terminant à 10/20.

– La folle remontée des Wizards. On se dirigeait vers une fin de match sans enjeu, jusqu’à ce que les remplaçants des Wizards n’en décident autrement. Résultat, on a eu droit à trois minutes complètement folles durant lesquelles Washington a claqué un 12-0. De 33 points d’avance, les Knicks n’en ont alors compté plus que quatre ! De quoi pimenter un peu la fin de match, même si New York a très vite retrouvé le fil ensuite, répondant par un 15-2.

– Fin de série pour Alex Sarr. Le Français, qui restait sur cinq matchs de suite à 19 points et plus, a souffert face à Karl-Anthony Towns (31 points, 11 rebonds). Auteur d’un alley-oop et d’un dunk en tout début de match, il a ensuite été en difficulté, terminant à 8 points, à 3/10 au tir, et 5 ballons perdus au final.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.