Symboliquement, il a inscrit le premier panier du match sur un dunk, après avoir été servi par PJ Washington sur une coupe. Sur le parquet des Nets, Anthony Davis n’a pas tardé à faire sentir sa présence, au « scoring », à la création, en défense… Absent des parquets depuis le 8 février et son premier match avec les Mavs, l’ancien joueur des Lakers n’a pas manqué son retour au jeu.

L’intérieur texan dit s’être bien senti physiquement, et s’être bien préparé sur le plan mental. « Mais quand on rentre en action, on ne peut pas anticiper ce que l’équipe adverse va faire. J’ai surmonté ça dès la première minute. À partir de là, il s’agissait d’être intelligent. Évidemment, mon temps de jeu est limité », rappelle « AD ».

Ses 27 minutes de jeu lui ont tout de même permis de cumuler 12 points (6/9 aux tirs dont 0/2 de loin), 6 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre. Avec un +12 lorsqu’il était sur le parquet. Avec surtout une victoire au bout, de 19 points. Une embellie pour des Mavs qui ont connu une descente aux enfers ces dernières semaines.

Inspiré par les efforts de ses coéquipiers

Encore installés dans le Top 7 à l’approche de fin février, les Texans ont fait face à une cascade de blessures, touchant autant les joueurs majeurs que les « role players ».

Au point que certains soirs, Jason Kidd devait se contenter du minimum de huit joueurs disponibles. Voir ces quelques soldats restants batailler a été une source d’inspiration pour Anthony Davis.

« Les gars laissaient tout sur le terrain. Des gars étaient allongés par terre dans le vestiaire après le match, complètement épuisés, à bout de force. Ça donne encore plus envie de venir jouer avec ces gars », témoigne l’intérieur en se souvenant avoir vu Kessler Edwards ou Naji Marshall être contraints de jouer au poste de pivot.

Conséquence de cette « motivation » supplémentaire, il n’a eu « aucun doute » sur le fait de revenir sur les parquets une fois en bonne santé. « En tant que l’un des leaders de l’équipe, je voulais y aller et leur offrir au moins de quoi souffler. »

L’autre leader de l’équipe, Kyrie Irving, n’aura pas l’occasion d’en faire autant. Victime d’une déchirure d’un ligament croisé du genou, le meneur/arrière avait quitté le parquet, le 3 mars face aux Kings, en étant aidé par son intérieur. Un moment « dévastateur » décrit Anthony Davis.

Quels effets dans la course au « play-in » ?

« Kyrie est un joueur de basket phénoménal. Mais c’est surtout un être humain exceptionnel. Chaque fois que quelqu’un traverse une épreuve comme celle-là, une blessure de ce genre, c’est toujours difficile », qualifie l’intérieur, selon qui Dallas « doit tenir bon cette saison, et jusqu’à la saison prochaine, jusqu’à ce qu’il soit prêt à revenir ».

D’ici là, les Mavs, 11e à l’Ouest, dans une course à trois avec les Kings et les Suns, vont tenter d’arracher leur place pour les phases finales. À voir à quel point ce retour aura des effets sur la suite des événements. Mais Jason Kidd y voit déjà une « expérience positive ».

« On a essayé de limiter son temps de jeu. Il a fait un travail incroyable. Son rythme était bon. Parfois, quand tu récupères un joueur comme AD, tu veux lui passer le ballon à chaque fois. Je pense que les gars ont bien fait leur boulot en étant agressifs et en laissant le ballon venir à lui », remarque le coach qui s’est appuyé sur six autres joueurs à 10 points ou plus.

Boostée par ce retour, sa formation va tenter d’enchaîner lors de ce « road trip » à l’Est (Knicks, Magic et Bulls).

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * All Teams 43 34 52.8 31.3 78.6 2.9 9.1 12.0 3.4 1.9 1.3 2.2 2.2 25.7 2024-25 * LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * DAL 1 31 55.6 100.0 66.7 4.0 12.0 16.0 7.0 0.0 0.0 1.0 3.0 26.0 Total 779 35 52.3 29.8 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.