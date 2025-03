Stats & Highlights | Les Suns et les Pistons se lâchent, les Blazers s’accrochent

Alors que les choses se clarifient à l’Est, l’indécision est de mise dans la course au « play-in » à l’Ouest. Cette nuit, les Suns (32v-37d) ont frappé un grand coup en écrasant les Raptors (24v-45d) de 40 points. Bradley Beal de nouveau à l’infirmerie, Devin Booker (27 points) a pris les choses en main, notamment dans un deuxième quart-temps apocalyptique pour les Canadiens (39-11), privés de plusieurs joueurs majeurs.

Les Suns, qui restent sur courant alternatif, se rapprochent ainsi des Mavs (33v-36d), derniers qualifiés pour les phases finales à l’heure actuelle. Juste au-dessus d’eux, les Kings (34v-33d) ont eu la bonne idée de battre les Grizzlies (43v-26d). Et ceci malgré avoir perdu Domantas Sabonis, touché au visage, puis à la cheville…

Pour compenser, Malik Monk, Zach LaVine et DeMar DeRozan ont tous les trois dépassé les 22 points. Il fallait bien cela pour répondre aux 44 unités de Desmond Bane, qui évoluait sans son partenaire habituel, Ja Morant. Autre équipe toujours candidate au « play-in », en embuscade derrière les Suns, les Blazers (30v-39d) n’ont pas eu beaucoup de difficulté à repousser les Wizards (15v-52d) derrière les 30 points d’Anfernee Simons. Avec ses 20 points, Alex Sarr a été l’un des rares joueurs de Washington à surnager.

Encore des malheurs chez les Pelicans

Les cancres de la conférence Ouest ont également passé une mauvaise soirée face aux formations de l’Est. À commencer par les Pelicans (18v-51d) qui n’ont pas existé face à une formation de Detroit (38v-31d) sûre d’elle. Cade Cunningham (24 points) a montré l’exemple dès le premier quart-temps (13-35), puis son banc a été impressionnant d’efficacité à l’instar de Simone Fontecchio (23 points à 9/10 aux tirs).

En face, Zion Williamson (30 points) a paru bien seul aux côtés d’un CJ McCollum à côté de son sujet (3 points à 1/15 aux tirs…). D’autant que Trey Murphy III s’est disloqué l’épaule après une minute de jeu et qu’il sera sur la touche jusqu’à la fin de la saison…

Alors que les Pistons ont pris leurs distances par rapport aux équipes de « play-in », les Bulls (29v-39d) sont en plein de dedans. Et s’imposant face au Jazz (15v-54d), grâce aux 26 points de Coby White et au double-double de Tre Jones (18 points et 12 passes), ils passent devant le Heat au classement pour la première fois depuis des mois. En cas d’affrontement couperet, les joueurs de Chicago disposeraient donc de l’avantage du terrain.

New Orleans – Detroit : 81-127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 116 MIA 95 HOU 144 PHI 137 MIN 130 IND 132 NOR 81 DET 127 UTH 97 CHI 111 GSW 105 DEN 114 PHO 129 TOR 89 SAC 132 MEM 122 POR 112 WAS 97 LAL 125 SAS 109

Utah – Chicago : 97-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 116 MIA 95 HOU 144 PHI 137 MIN 130 IND 132 NOR 81 DET 127 UTH 97 CHI 111 GSW 105 DEN 114 PHO 129 TOR 89 SAC 132 MEM 122 POR 112 WAS 97 LAL 125 SAS 109

Phoenix – Toronto : 129-89

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 116 MIA 95 HOU 144 PHI 137 MIN 130 IND 132 NOR 81 DET 127 UTH 97 CHI 111 GSW 105 DEN 114 PHO 129 TOR 89 SAC 132 MEM 122 POR 112 WAS 97 LAL 125 SAS 109

Sacramento – Memphis : 132-122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK 116 MIA 95 HOU 144 PHI 137 MIN 130 IND 132 NOR 81 DET 127 UTH 97 CHI 111 GSW 105 DEN 114 PHO 129 TOR 89 SAC 132 MEM 122 POR 112 WAS 97 LAL 125 SAS 109

Portland – Washington : 112-97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.