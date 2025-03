Stats & Highlights | Le Heat et les Mavericks en chute libre

Rien ne va plus au Heat, qui subit une 6e défaite de suite. Pour la première fois de son histoire, Miami s’incline cinq fois de suite à domicile, et ce sont les Celtics qui les enfoncent avec un dernier quart-temps à sens unique. Battu 103-91, le Heat n’inscrit que 14 points dans la dernière période. Menés d’un point au début du 4e quart-temps, les partenaires de Jayson Tatum (28 points) passent un 10-0 pour se mettre à l’abri et décrocher, au passage, leur ticket pour les playoffs.

Du côté des Sixers, on pense davantage à la Draft qu’aux playoffs, et les coéquipiers de Guerschon Yabusele subissent cette nuit face aux Pacers une 15e défaite en 17 matches ! C’est Pascal Siakam qui fait la différence en deuxième mi-temps en inscrivant 17 de ses 27 points après la pause. Ce premier succès, en cinq matches à l’extérieur, permet aux Pacers de revenir à la hauteur des Bucks à la 4e place de la conférence Est. Et ce soir, on a droit à un… Bucks – Pacers.

Klay Thompson au fond du trou

Comme le Heat, Dallas est en chute libre, et l’infirmerie accueille un pensionnaire de plus : Dante Exum s’est cassé la main ! Pour les Rockets, pas question de faire de sentiment et les partenaires de Tari Eason s’imposent de 37 points (133-96) avec une grosse domination au rebond offensif. Côté Mavericks, Klay Thompson se troue complètement : 2 sur 16 aux tirs.

Les Hornets et les Spurs n’ont plus rien à jouer, et ça donne un match d’attaque avec 279 points cumulés, et une victoire 145-134 des joueurs de Charles Lee. Dans le sillage de LaMelo Ball (7 sur 11 de loin), les Hornets s’offrent un record de franchise avec 26 paniers à 3-points pour une 3e victoire en quatre matches.

Onzième à l’Est, Toronto peut encore viser le « play-in » et les coéquipiers de Scottie Barnes (20 points, 10 rebonds) s’imposent 126-118 à Utah, dans une salle où les Raptors restaient sur quatre revers de suite.

Miami – Boston : 91-103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIA 91 BOS 103 PHI 100 IND 112 ATL 98 LAC 121 HOU 133 DAL 96 MEM 124 CLE 133 MIN 118 ORL 111 SAS 134 CHA 145 DEN 131 LAL 126 UTH 118 TOR 126 PHO 122 SAC 106

Philadelphie – Indiana : 100-112

Houston – Dallas : 133-96

San Antonio – Charlotte : 134-145

Utah – Toronto : 118-126

