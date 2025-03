Les Wolves résistent au gros carton de Paolo Banchero

La lutte pour la 6e place à l’Ouest est passionnante puisqu’elle oppose deux des formations les plus en forme du moment, les Warriors et les Wolves. Après une saison compliquée, les coéquipiers de Rudy Gobert profitent de retrouver leurs blessés pour jouer leur meilleur basket de l’année, et cette nuit, ils signent une 7e victoire d’affilée en s’imposant 118-111 face au Magic.

A propos de retour de blessé, Julius Randle est en très grande forme, et c’est lui qui donne le ton à la rencontre dans le premier quart-temps. Son duel avec Paolo Banchero (43 points) anime la première période, et paradoxalement, c’est à 3-points que le Magic tient le coup. Tandis que Randle en est déjà à 17 points à la pause, le Magic affiche un beau 9 sur 17 de loin pour rester au contact (62-58).

Un 15-1 et un 9-0 pour renverser le match

Au retour des vestiaires, même adresse pour Orlando, tandis que les Wolves calent avec un affreux 6 sur 19 aux tirs, et six pertes de balle. Par l’inévitable Banchero, épaulé de Caleb Houstan, le Magic signe un 8-0 pour s’échapper (83-75), et Franz Wagner, près du cercle, marque coup sur coup pour passer l’écart à +11 (89-78).

Moment choisi par Minnesota pour frapper un premier gros coup : un 15-1 porté par Rudy Gobert et Donte DiVincenzo. Le Target Center s’enflamme sur le contre de Naz Reid, converti par DiVincenzo de l’autre côté du terrain (95-90).

Paolo Banchero, encore lui, stoppe l’hémorragie pour permettre de recoller au score (98-98), mais c’est au tour d’Anthony Edwards (28 points) de prendre le match à son compte. C’est lui, avec un 3-points compliqué, qui redonne l’avantage aux Wolves, puis c’est encore lui qui marque près du cercle. Avec Julius Randle à la claquette-dunk, les Wolves passent un 9-0 pour faire un break définitif, et s’imposer 118-111.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du grand Randle. On peut le dire, Julius Randle est définitivement intégré dans le collectif. On retrouve le bon Randle des Knicks avec de l’activité au rebond, de la créativité et surtout de l’agressivité pour enfoncer l’adversaire et trouver ses positions. Un match plein sans marcher sur les pieds de Rudy Gobert.

– Calendrier favorable. Alors qu’ils restent sur 7 victoires d’affilée, les Wolves jouent cinq fois de suite à domicile face à des adversaires largement à leur portée (Jazz, Pacers, Pelicans…). Minnesota joue même huit matches de suite face à des adversaires avec des bilans inférieurs au sien.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.