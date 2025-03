Une 16e victoire de suite pour les Cavaliers sur la route de Memphis

Dès le début de rencontre, la défense des Grizzlies montre des signes de faiblesse. C’est trop facile pour Darius Garland, qui pénètre à volonté, et pour les Cavaliers. Et encore, Donovan Mitchell n’est pas là, bloqué à l’infirmerie. De plus, les joueurs de Memphis manquent quelques tirs ouverts et faciles (29-36). L’écart se creuse en deuxième quart-temps grâce au très bon travail du banc des Cavaliers. Darius Garland en remet une couche et les Grizzlies sont repoussés à presque vingt longueurs (58-76).

Ja Morant, seule véritable menace en attaque, essaie de relancer ses coéquipiers après la pause, mais le troisième quart-temps tourne surtout à l’échange de paniers entre les deux équipes (92-112).

Les Grizzlies ont un petit sursaut défensif en début de dernier acte, en volant des ballons et en passant un 9-2 dès les premiers instants. Mais ce n’est pas suffisant et les Cavaliers s’imposent finalement 133-124.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le banc des Cavaliers. Avec 59 points, les remplaçants de Cleveland ont été parfaits. On peut citer les 18 points de De’Andre Hunter ou encore les 14 unités de Sam Merrill, qui shoote à 4/5 à 3-pts. Le duo Ty Jerome – Javonte Green apporte, lui, 22 points. À chaque entrée en jeu, les joueurs du banc ont fait de grosses différences.

– Une défense de Memphis absente. Ja Morant a certes marqué 44 points mais lui et ses coéquipiers ne pouvaient guère espérer mieux que survivre dans cette rencontre. Pourquoi ? Parce que la défense a été très mauvaise. Les Cavaliers n’ont jamais été ralentis et ont inscrit entre 36 et 39 points dans les trois premiers quart-temps. C’était trop facile pour Darius Garland de pénétrer et jamais, sauf un peu en dernier acte mais vraiment pendant quelques instants, les troupes de Taylor Jenkins n’ont serré les rangs.

– Le record de franchise de Cleveland. Ce succès est le 16e de suite pour les Cavaliers, qui aiment les séries cette saison. C’est aussi le nouveau record de franchise. De plus, c’est une 11e victoire d’affilée à l’extérieur, si bien que Kenny Atkinson et ses hommes n’ont plus perdu une rencontre loin de l’Ohio depuis le 24 janvier.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.