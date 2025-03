Les Cavaliers, fans de séries

15-0, 12-0, 15-0. Ce sont les trois séries de victoires cette saison des Cavaliers, leaders de la NBA depuis le début de la campagne. Cette nuit, les partenaires de Darius Garland ont tremblé, et ils comptaient 18 points de retard en 3e quart-temps, mais sur leurs acquis, et en resserrant leur défense, ils sont parvenus à repousser les Nets.

« J’ai l’impression que nous sommes revenus avec un état d’esprit différent », a déclaré Kenny Atkinson, à propos de la deuxième mi-temps. « En première mi-temps, on peut dire qu’ils ont très bien shooté, mais je dirais aussi qu’ils ont eu une grande liberté de mouvement. En deuxième mi-temps, j’ai eu l’impression que nous étions un peu dans le coup, sous l’impulsion de JA (Allen) et d’Ice (Okoro). Il y a le travail d’Ice sur Cam Thomas. Je sais qu’il a mis 27 points, mais il l’a fait travailler ».

Pour Kenny Atkinson, ces rencontres, avec des joueurs en moins, et un déficit à remonter sont des expériences qui serviront en playoffs. C’est aussi une nouvelle preuve que son effectif ne panique jamais, que ce soit sur la durée d’un match, ou d’un coup de mou en cours de saison. On ne remet jamais en cause la ligne directrice.

« Il n’y a jamais eu de crise, ni de réaction de type : ‘Il faut absolument changer les choses' », rappelle l’entraîneur des Cavaliers, « À chaque test qui nous a été proposé, je pense qu’on a rendu une sacrée copie de 98 sur 100. Il y a eu quelques faux pas, mais on s’en sort. »

Premier titre de division depuis 2018

Preuve que l’ambiance est excellente, cette nuit, Jarrett Allen et ses partenaires ont fêté leur titre de la division Central. Eh oui, déjà qualifié pour les playoffs, Cleveland est aussi assuré de terminer premier de sa division. Cela relève de l’anecdote mais… ça n’était plus arrivé depuis 2018 !

« J’ai demandé à Koby (Altman, le GM) si on va mettre une bannière au centre d’entraînement » explique Darius Garland, qui était encore en NCAA à l’époque. « On ne prend pas la saison régulière à la légère, mais la réalité, c’est qu’on n’a encore rien gagné. Le plus important, c’est de rester en bonne santé. »

À 17 matches de la fin, Kenny Atkinson va ainsi commencer à faire tourner et à économiser ses joueurs, même si on imagine que ses joueurs gardent un œil sur le cap des 70 victoires. Cette nuit, il manquait Donovan Mitchell, De’Andre Hunter et Ty Jerome. Le premier souffre de l’aine et pas question de forcer.

« Pour gagner 15 matches de suite à ce stade de la saison, il y a de la fatigue, et c’est une sacrée performance. Après l’avoir déjà fait pour 15 premiers matches, c’est remarquable. On vise des choses encore plus grandes, mais on prend du recul, et on se que c’est une très grosse performance ».

Si « grosse » que seules cinq équipes avaient déjà signé deux séries de 15 victoires ou plus dans la même saison. Les derniers ? Il s’agissait des Suns en 2006/07. Et ils n’avaient pas gagné le titre…