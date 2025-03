Les Cavaliers enchaînent encore 15 victoires de suite

À observer les débuts de Luka Doncic avec les Lakers et de Jimmy Butler avec les Warriors, ou encore le duel entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, on en oublierait presque que les Cavaliers survolent la conférence Est. Cette nuit, et pour la deuxième fois de la saison, les joueurs de Kenny Atkinson ont signé une 15e victoire d’affilée !

Mais que ce fut compliqué puisque les Nets menaient de 18 points dans le 3e quart-temps. Les raisons ? Des Cavaliers, diminués (Donovan Mitchell, De’Andre Hunter et Ty Jerome absents), et peu impliqués en défense pendant 30 minutes, et des Nets qui jouent sans complexe dans le sillage de Cam Thomas. A force de jouer petit bras, les Cavaliers se retrouvent donc à -18 devant leur public (71-53), et c’est Jarrett Allen qui va sonner la charge.

Un « buzzer beater » qui change tout

Près du cercle en attaque, au contre en défense, mais aussi au rebond offensif, le pivot redonne de l’envie à toute son équipe. Darius Garland lui emboite le pas, et Cleveland passe rapidement sous la barre des 10 points d’écart (75-68). Mieux, au buzzer, et depuis son camp, Craig Porter Jr. plante un 3-points avec la planche qui met un gros coup de massue sur la tête des Nets (86-78). Pour preuve, trois minutes plus tard, Darius Garland a divisé l’écart de moitié (93-89).

Les Nets s’en remettent à Noah Clowney pour reprendre un peu d’air, mais il se tord la cheville sur un drive… Derrière, Darius Garland continue son festival, et les Cavaliers signent un 9-1 pour prendre les commandes (98-94). Les Nets sont asphyxiés et le retour en jeu de Cam Thomas n’apporte pas l’étincelle souhaitée. Le « money time » est indécis, et Cam Thomas oublie ses coéquipiers démarqués sur un « floater ».

Il restait 46 secondes, et c’était une possession pour revenir à -1 ou -2. Il ne reste plus qu’aux Cavaliers à mettre leurs lancers-francs, et Garland puis Max Strus valident cette 15e victoire de suite : 109-104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les séries de Cleveland. 15-0 pour débuter la saison, puis 12-0, et désormais à nouveau 15-0. Les Cavaliers sont une formidable machine à gagner, et ce n’est que la 6e équipe de l’histoire à enchaîner deux séries de 15 victoires et plus dans la même saison.

– Un dernier quart-temps à sens unique. Avec Isaac Okoro comme leader défensif et Darius Garland comme première option, les Cavaliers ont retrouvé leur jeu dans le dernier quart-temps. L’incroyable tir de Craig Porter Jr. a réveillé la salle et l’équipe. Jusque-là, les leaders de la conférence Est étaient passifs, comme résignés face au jeu de passes et l’adresse des Nets.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.