Pour Draymond Green, Jimmy Butler change le visage des Warriors

Avec 21.3 points, 7 rebonds et 5.3 passes de moyenne sous les couleurs des Warriors, Jimmy Butler a plutôt réussi son arrivée en Californie. Surtout, Golden State a remporté trois matches sur quatre depuis que l’ancien du Heat a rejoint Stephen Curry et sa bande. Avant cela, la série était inversée, avec trois revers en quatre rencontres.

« Il change la franchise », annonce clairement Draymond Green. « Il a fait ça partout où il est passé. Il aide à revitaliser ce qu’on a ici. Quant à la conviction de cette équipe, entre ce qu’elle était avant et ce qu’elle est depuis son arrivée, c’est le jour et la nuit. »

Pour confirmer les propos du quadruple champion NBA, Steve Kerr peut s’appuyer sur le scénario du déplacement à Houston. Jimmy Butler a été discret mais présent, en ne forçant rien. Puis, en dernier quart-temps, alors que les remplaçants texans font un gros effort pour revenir, les Warriors se donnent de l’air avec un 9-2. Et durant cette séquence, l’ancien des Bulls et des Wolves inscrit quatre points.

Un bilan « excellent » pour l’instant

« Jimmy, c’est du sérieux », assène le coach. « C’est un joueur complet, méthodique, qui garde toujours le contrôle, joue à son rythme. C’est un excellent joueur pour conclure les matches, pas dans le sens d’un Kevin Durant, qui peut mettre quatre shoots à mi-distance de suite, mais de manière plus polyvalente : il va aux lancers-francs, fait la bonne passe, défend, prend un rebond. C’est un joueur fantastique. »

Qui n’a, en plus, pas encore montré tout son talent à Golden State. Face aux Rockets, on a senti qu’il voulait surtout se couler dans le moule. Et ça fonctionne. Même si Jimmy Butler estime que lui et ses nouveaux coéquipiers devraient être invaincus. « On devrait être à 4-0. Je ne vais pas mentir, j’en suis malade. On va trouver, on va faire une série », précise l’ancien All-Star.

Draymond Green veut rassurer son coéquipier : sans lui, les Warriors n’auraient pas battu les Rockets. « On a laissé filer le match de mercredi, mais celui-là, on l’aurait perdu avant. Avoir un tel joueur, ça change tout. Donc, après quatre matches, le bilan de Butler est excellent », juge l’intérieur.

Jimmy Butler Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 9 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 39 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 37 45.5 31.1 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 37 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 * All Teams 65 34 46.2 34.7 85.5 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.9 1.5 0.6 18.7 2018-19 * PHL 55 33 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2018-19 * MIN 10 36 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2019-20 MIA 58 34 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 34 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 34 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.2 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34 49.9 41.4 85.8 1.8 3.5 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 * All Teams 26 31 54.2 35.1 80.5 2.2 3.0 5.1 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.3 2024-25 * MIA 25 31 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2024-25 * GOS 1 29 58.3 0.0 84.6 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 25.0 Total 840 33 47.2 33.0 84.2 1.6 3.7 5.3 4.3 1.4 1.6 1.6 0.4 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.