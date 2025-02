Jimmy Butler, un vrai bol d’air pour Stephen Curry

Deux matchs, deux victoires : les débuts de Jimmy Butler sous la tunique des Warriors pouvaient difficilement mieux se dérouler. S’il est évidemment trop tôt pour tirer des conclusions, le succès probant contre les Bucks la nuit dernière a confirmé certaines des premières impressions vues à Chicago pour le premier match de l’ailier avec Golden State.

Sa présence offre une nouvelle dimension à l’attaque de la franchise de San Francisco, tant pour lui-même que pour ses coéquipiers, Stephen Curry en tête.

Une solution supplémentaire

Contre les Bucks lundi, Steph Curry a signé un quatrième match consécutif au-dessus des 30 unités, une première pour lui depuis décembre 2021, presque une anomalie. Surtout, ses deux dernières sorties contre Chicago et Milwaukee, avec Jimmy Butler, ont été sous le signe d’une efficacité retrouvée.

Après ses 32 points à 12/31 (6/18 à 3-points) contre le Jazz et ses 37 points à 13/35 (6/20 de loin) chez les Lakers, Stephen Curry reste sur deux cartons sans avoir besoin de forcer : 34 points à 10/19 (8/16 à 3-points) chez les Bulls et 38 points à 12/24 (6/16 derrière l’arc) hier soir.

« Il y a clairement un lien » avec l’inclusion de Jimmy Butler, a confirmé Stephen Curry en conférence de presse lundi soir. « Rien que le fait de jouer de manière organisée en attaque et d’être capable d’avoir une solution de passe à l’opposée, ou d’avoir une autre solution si la défense veut me trapper… Chaque possession n’a simplement plus l’air aussi difficile. Vous voyez toujours l’attention sur vous de la part de la défense, mais elle doit se préoccuper d’autres choses. On se retrouve avec les bons joueurs aux bons endroits. Je dois continuer de jouer agressif, mais plus tôt dans la saison, cette agressivité ne donnait pas quelque chose aussi fréquemment que lors des deux derniers matchs. »

Stephen Curry en artilleur, Jimmy Butler en agresseur

Jimmy Butler n’apporte pas aux Warriors le « spacing » désiré par tant de franchises. Mais il offre une nouvelle polarité à l’attaque de Steve Kerr, en se positionnant continuellement dans la zone intermédiaire, ou à couper vers le cercle. En attirant ainsi l’arrière-garde adverse plus près du cercle, il offre davantage d’espace derrière l’arc à Stephen Curry dans le jeu en mouvement de Golden State. Et si le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire attire trop d’attention, Jimmy Butler peut sanctionner lui-même par son agressivité vers l’arceau, lui qui a tenté 15 lancers-francs lundi après ses 13 contre les Bulls samedi.

« C’est en partie mon boulot ici, attaquer, attaquer, attaquer, attaquer » a résumé l’ancien joueur du Heat. « Aller dans la raquette, finir les actions quand je le peux et obtenir des fautes. J’ai un job facile, je suis ouvert très souvent. Ils s’attendent à me donner le ballon dans les situations où je suis à l’aise en étant simplement moi-même. Ils me le rappellent à chaque possession, des deux côtés du terrain. »

Après le plaisir, Jimmy Butler doit retrouver son cardio

« Nos prestations ont eu du sens jusque-là » a estimé Stephen Curry. « Depuis la première période à Chicago, on a produit six bons quart-temps, avec de l’intention, de l’effort. Vous voyez tout ce qu’apporte Jimmy sur le terrain, son intelligence, son esprit de compétition, il joue toujours en contrôle. Il est toujours bien placé. »

Prochain objectif pour les Warriors, retrouver « la sixième place » de la Conférence Ouest, a assuré Steve Kerr. Et pouvoir compter sur un Jimmy Butler en pleine forme, lui qui semble encore parfois un peu essoufflé après une première partie de saison hachée.

« Mon souffle n’est pas du tout au niveau où il devrait être » admet Jimmy Butler. « J’ai très hâte de revenir à la condition physique à laquelle je suis habitué. Je ne raterai pas autant de lancers (12/15 lundi), j’aurais plus de poussée sur mes tirs en suspension. Pour le moment, je suis simplement crevé, mais je suis heureux que l’on gagne. » « Cela en dit long sur à quel point il est bon » se réjouit Steph Curry. « Il ne se sent pas lui-même et il a toujours un impact sur le match. »