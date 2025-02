Les Warriors rebondissent face à des Rockets sans essence

C’était le dernier jour de classe avant les petites vacances et cela s’est bien senti dans ce début de rencontre, globalement très moyen. Les Rockets perdent pas moins de sept ballons dans ce premier quart-temps. Les Warriors sont plus économes et dominent les débats (19-28). Ils n’ont guère de mérite, tant Houston affiche un niveau de jeu très, très faible. Brandin Podziemski et Moses Moody se promènent dans la défense.

Ime Udoka est tellement agacé par ce qu’il voit qu’il change quatre joueurs d’un coup ! Ça marche avec les deux shoots primés de Jeff Green. Comme les Warriors sont maladroits de loin, il n’y a pas encore un écart trop important (48-62). Il arrivera en troisième quart-temps, quand Stephen Curry et Jimmy Butler vont enchaîner quelques bonnes actions. Les titulaires texans n’y sont pas alors le coach donne des minutes aux remplaçants. Ces derniers enflamment la partie avec un 13-1. Enfin, il y a match (70-82).

Jock Landale et Nate Williams permettent aux Rockets de se relancer et au public d’avoir un petit frisson. Mais ça ne tient pas jusqu’au bout, Curry, Butler et Draymond Green arrivent à s’en sortir avec quelques précieux paniers. Les Warriors s’imposent ainsi 98-105 et de manière assez logique sur l’ensemble de la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les titulaires de Houston étaient déjà en vacances… Si on retire les points de Aaron Holiday, qui assure l’intérim en l’absence de Fred VanVleet, les quatre titulaires classiques de Houston ont inscrit 30 points dans ce match, à 11/33 au shoot. Jamais ils n’ont été concernés, ni intenses dans cette rencontre. Kevin Durant venait de souligner la poigne d’Ime Udoka, sa capacité à dire les choses. Le coach ne s’est pas privé : Jalen Green, Alperen Sengun et Dillon Brooks ont très peu joué en seconde période, et pas du tout en dernier quart-temps.

– … les remplaçants ont fait le boulot. C’était une opportunité en or pour le banc de Houston (43 points) de se montrer. C’est grâce à eux que le match s’est emballé, que les Rockets ont pu y croire. Eux ont fait les efforts, contrairement aux titulaires. Aaron Holiday a marqué 25 points, Jeff Green 10. Jock Landale et Nate Williams ont été très bons en deuxième période et ont terminé avec 13 et 11 points.

– Les Warriors ont pu compter sur leurs cadres. Ce fut un peu le contraire à Golden State où le banc n’a pas été bon mais les titulaires ont porté l’équipe. Stephen Curry n’a pas été dans sa meilleure soirée, Jimmy Butler a été parfois trop discret, Draymond Green a perdu des ballons mais quand il a fallu serrer les boulons, mettre les shoots importants et résister à la vague des remplaçants de Houston, ils l’ont fait.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.