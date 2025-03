L’arrivée de Luka Doncic aux Lakers booste les audiences TV

L’impact médiatique était attendu. La chaîne TNT a rassemblé en moyenne 1.4 million de téléspectateurs pour les matchs NBA au mois de février, en hausse par rapport à l’année dernière (1.2 million) et également en augmentation de plus d’un tiers par rapport aux deux mois précédents, selon Sports Media Watch.

Parmi les facteurs qui ont contribué à cette hausse, difficile de ne pas citer l’échange retentissant de Luka Doncic vers les Lakers, survenu le 2 février.

Cette semaine, le premier match, à Los Angeles, entre le Slovène et son ancienne équipe a sans surprise beaucoup attiré l’attention. Cette rencontre entre Lakers et Mavs a été suivie en moyenne par 2.5 millions de téléspectateurs sur TNT et truTV. Soit la plus grande audience NBA sur le câble depuis la soirée d’ouverture.

Les Lakers restent une locomotive

En dehors de cette première journée de championnat, il s’agissait même du match le plus suivi sur le câble depuis le derby Mavericks-Spurs en octobre 2023, le premier match en carrière de Victor Wembanyama. Diffusé sur ESPN, ce match avait réuni plus de 2.9 millions de téléspectateurs, avec un pic à 3.9 millions en début de rencontre. C’était même le match d’ouverture le plus suivi sur ESPN depuis 2012.

Ainsi, en excluant la semaine d’ouverture, le dernier match de saison régulière à avoir rassemblé plus de téléspectateurs sur le câble est Thunder-Lakers en février 2023, au cours duquel LeBron James s’est emparé du titre de meilleur marqueur de tous les temps (2.98 millions).

À titre de comparaison, le choc entre les Nuggets et les Bucks, qui a bouclé le mois de février, a attiré en moyenne 1.3 million de curieux. Les Lakers ont participé à 6 des 13 matchs les plus regardés cette saison, et aucune équipe ne fait mieux. On surveillera de près les audiences du 9 avril prochain, date du déplacement des Lakers à Dallas. Et donc potentiellement du premier match de Luka Doncic dans son ancienne salle.