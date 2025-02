En triple-double, Luka Doncic se venge des Mavericks !

Trois semaines après le « transfert du siècle« , Luka Doncic retrouvait déjà les Mavericks, et tout s’est bien passé ! Sous les yeux de Mark Cuban, mais aussi de Kareem Abdul-Jabbar et Anthony Davis, le Slovène signe un triple-double, tandis que LeBron James inscrit 16 de ses 27 points dans le dernier quart-temps.

Dès le début du match, Los Angeles a pris les devants avec une avance rapide de sept points. Forcément motivé contre son ancienne équipe, Luka Doncic répond à deux tirs primés de Kyrie Irving avec un premier panier à 3-points, suivi d’un second qui force Jason Kidd à prendre un temps mort. Le tout en toisant le banc des Mavericks…

Pour sa part, Rui Hachimura bâche Max Christie, puis le chambre. L’ambiance est électrique et Kyrie Irving est dans un grand soir avec 14 points en premier quart-temps. Mais un 3-points de Jarred Vanderbilt et un autre d’Austin Reaves sur une passe de Doncic permettent aux Lakers de mener 28-20 après douze minutes.

Le deuxième quart-temps est moins intéressant, si ce n’est un bon passage de Christie, efficace de loin. À la pause, on retrouve toujours ces huit points d’écart (58-50), tandis qu’Austin Reaves est le meilleur marqueur des Lakers avec 14 points. Il y a bien plus d’intensité au retour des vestiaires, marqué par le réveil de Klay Thompson.

Klay Thompson égalise !

Tandis que Doncic continue de distribuer le caviar, ou de casser des chevilles, le « Splash Brother » se chauffe le poignet. À ses côtés, Kyrie Irving a toujours l’art d’inscrire des paniers impossibles, et il oblige JJ Redick à prendre un temps-mort. Les Lakers n’y arrivent plus, et c’est Dante Exum qui prend la fin de quart-temps à son compte pour ramener les Mavericks à une unité (78-77).

La suite est un festival de déchets avec deux minutes sans le moindre point ! Klay Thompson débloque la situation, et il se lâche avec 11 points en trois minutes pour égaliser (88-88). Le match atteint des sommets, et Austin Reaves trouve Jaxson Hayes pour un alley-oop spectaculaire, puis LeBron James plante un 3-points pour valider le triple-double de Luka Doncic.

Le duo LeBron-Doncic plane sur la fin de match, et c’est LeBron, après un rebond offensif, qui valide la victoire des Lakers sur un gros dunk. La Crypto.com Arena est aux anges, et Luka Doncic peut définitivement tourner la page.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Doncic comme Jabbar. Avec 19 points, 15 rebonds, 12 passes, mais aussi 3 interceptions et 2 contres, Luka Doncic compense sa maladresse par un superbe triple-double. Il est le premier Laker depuis Kareem-Abdul-Jabbar à signer un triple-double avec autant d’interceptions et de contres.

– Le coup de chaud du « Splash Brother ». L’été dernier, Klay Thompson avait préféré rejoindre les Mavericks que les Lakers, et cette nuit, il a climatisé la salle dans le dernier quart-temps avec une grosse série à 3-points.

– Les Lakers tout proches du podium. Avec sept victoires pour deux défaites, les Lakers ont bien digéré l’arrivée de Luka Doncic, et avec un bilan de 35 victoires pour 21 défaites, ils talonnent les Grizzlies (38-20) et les Nuggets (38-20) au classement de la conférence Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.