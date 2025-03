Tyrese Haliburton sauve les Pacers face aux Bucks !

Les Pacers et les Bucks se sont livrés un sacré mano a mano mardi à Indianapolis. Ce duel hyper serré ne pouvait se terminer que dans les derniers instants, et c’est Tyrese Haliburton qui s’est chargé d’inscrire l’un des paniers les plus décisifs de cette saison régulière. Le meneur All-Star a terrassé Milwaukee à trois secondes du buzzer sur un tir longue distance avec la faute, pour un succès des siens d’un petit point (115-114).

Avant ce dénouement fou, Indiana aurait pu nourrir quelques regrets. Les locaux avaient pris le meilleur départ, profitant des largesses de la défense des Bucks. En écartant le plus possible le jeu avec Myles Turner et Pascal Siakam au large, les Pacers s’ouvrent le chemin du cercle. Et quand Brook Lopez s’adapte pour l’éviter, les deux intérieurs d’Indiana frappent de loin.

Le début de match est échevelé mais les visiteurs oublient complètement le repli défensif et laissent leurs adversaires inscrire onze points en contre-attaque dans le seul premier quart-temps, +4 Pacers.

Et à mesure des oublis défensifs de Milwaukee, l’écart enfle. Thomas Bryant puis Bennedict Mathurin font parler leur réussite extérieure et Indiana compte un temps onze longueurs d’avance (47-36). Piqués au vif, les Bucks finissent par réagir. A l’insistance, pas toujours à bon escient, des Pacers derrière l’arc, les hommes de Doc Rivers répondent par leurs qualités athlétiques près du cercle. Giannis Antetokounmpo scelle un 12-0 d’un dunk, et tout est à refaire.

21 changements de leader, 22 égalités

Dès lors, les deux équipes ne vont plus se lâcher jusque dans le quatrième quart-temps. Très discrets en première période avec deux points chacun, Damian Lillard et Tyrese Haliburton n’en restent pas là. Le premier choisit le troisième quart-temps pour se lancer avec 11 points. Son homologue des Pacers est plus patient, alors que tout le monde contribue en attaque (huit joueurs au-dessus des neuf points). Indiana pense d’ailleurs avoir fait le plus dur en reprenant dix points d’avance en début de dernier quart-temps avec un super Siakam (103-93). Mais une fois encore, les Bucks répondent avec cette fois Brook Lopez comme détonateur, auteur en solitaire d’un 7-0.

Tyrese Haliburton entre en scène et permet à Indiana de mener 110-105 à 3 minutes 30 de la fin. Les Pacers ne rentrent alors plus rien, et Gary Trent Jr. donne l’avantage aux Bucks à l’entrée de la dernière minute du match.

Il ne reste que 4 secondes à jouer, et les Pacers ont trois longueurs à combler, avec une remise en jeu dans le camp des Bucks. Le système de Rick Carlisle est digne de la NFL, avec les quatre joueurs d’Indiana qui s’élancent depuis leur camp, croisent leurs courses avec deux écrans pour libérer les shooteurs. Et c’est Tyrese Haliburton qui est trouvé pour un tir derrière l’arc dans le corner : cela fait ficelle, avec la faute de Giannis Antetokounmpo ! Le meneur des Pacers ne tremble pas sur son lancer-franc supplémentaire, puis le Grec ne peut répondre, pour un thriller superbe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Tyrese Haliburton tombe à pic. Touchée à la hanche, la star des Pacers avait vu depuis le banc les siens enchaîner trois défaites. La quatrième est passé tout proche, avant qu’il ne force le destin sur un tir fantastique. L’ancien joueur de Sacramento avait été peu en vue au scoring auparavant avec six points après trois quart-temps, avant d’en passer huit au meilleur des moments. Ce succès permet à Indiana de pointer avec le même bilan que leur victime du soir, à la 4e place de la Conférence Est.

– Les Pacers ont éloigné Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard du ballon. C’est suffisamment rare pour être souligné : aucun des deux leaders de Milwaukee ne termine meilleur marqueur (Brook Lopez) ou joueur avec le plus de tickets tir de la soirée (Taurean Prince). Indiana a tenté au mieux de limiter la connexion entre les deux All-Stars et cela a plutôt bien fonctionné. Giannis Antetokounmpo n’était descendu sous les 20 points marqués qu’une seule fois cette saison en jouant plus de 20 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.