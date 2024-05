Un système digne de la NFL pour les Pacers

Aaron Nesmith n’a pas réussi à imiter Jaylen Brown en inscrivant un 3-points miraculeux à la dernière seconde, pour arracher la prolongation. L’arrière/ailier des Celtics avait ainsi sauvé son équipe lors du Game 1 de cette finale de conférence. Son homologue (et ancien coéquipier) n’aura pas eu cet honneur pour les Pacers lors du Game 3.

C’est dommage car son tir était bon, et le système aurait fait parler de lui en cas de réussite.

Avec 1.7 seconde à jouer, Andrew Nembhard fait ainsi la remise en jeu alors que les quatre autres Pacers se mettent en formation, comme une équipe de NFL. La suite semble ainsi venir tout droit de la ligue de foot US, avec Myles Turner qui part en ligne droite tandis que Doug McDermott et Aaron Nesmith croisent leurs courses derrière.

Une sorte de double « slant », ces courses à 45° réalisées par les receveurs, qui a bien perturbé les défenseurs des Celtics, Jaylen Brown perdant Aaron Nesmith après avoir percuté Derrick White…

« Ça fait longtemps qu’on a ce système » assure Rick Carlisle. « C’est un schéma conçu par (l’assistant) Mike Weinar. On l’a utilisé quelques fois ces dernières saisons, et ça nous a offert de bons tirs. Si la même situation se présente au prochain match, on aura un truc un peu différent, en espérant obtenir un tir aussi ouvert. »