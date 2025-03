Ses titulaires « ne jouant pas de la bonne façon », Rick Carlisle sanctionne

Avec deux courtes défaites de suite contre les Hawks, les Pacers souffraient de l’absence de Tyrese Haliburton. Rick Carlisle devait encore faire sans son meneur de jeu face aux Bulls. Après un premier quart-temps équilibré, son groupe a explosé dans les douze minutes suivantes.

« Ce deuxième quart-temps n’est pas acceptable. On doit faire mieux, nos cadres doivent faire mieux. Je dois faire mieux », assure le coach d’Indiana. « On a fait trois quart-temps corrects en défense et un affreux. Ce deuxième quart-temps nous a tués. »

Rick Carlisle a vu ses joueurs encaisser 40 points dans ce quart-temps, en laissant les Bulls shooter à 16/24 et en allant très facilement au panier. Résultat : il y a presque vingt points d’écart à la pause. Par conséquent, une réaction après la mi-temps est logiquement attendue.

Six minutes puis plus rien pour le cinq majeur…

Elle n’arrive pas. Les titulaires ont eu le droit à six minutes pour convaincre et revenir. Le score après ces six minutes ? 15-14 pour Chicago. Rick Carlisle en a vu assez et ramène son cinq majeur sur le banc pour donner du temps de jeu à ses remplaçants pour les 18 dernières minutes de la rencontre.

« On représente un État qui symbolise un basket collectif et je ne vais pas rester assis là, à regarder les gars ne pas jouer de la bonne façon et à ne rien faire », insiste le technicien. « Cela vaut pour les joueurs des premières rotations. Neuf ont joué en première période et on doit tous faire mieux, c’est tout. »

Avec des Johnny Furphy, Quenton Jackson, Jarace Walker ou encore RayJ Dennis et Tony Bradley, les Pacers gagneront de peu le dernier quart-temps, mais sans inverser la tendance évidemment, en s’inclinant largement (121-103) et en enregistrant ainsi une troisième défaite de suite. La cinquième place d’Indiana dans la conférence Est est désormais en danger, avec les Pistons qui pourraient les dépasser très vite.

« C’est la NBA. Il y a beaucoup de matches, et là, ce n’est qu’un match. On doit rapidement passer à autre chose », prévient Rick Carlisle avant d’affronter les Bucks ce mardi soir. « Mais on doit aussi se dire qu’on ne peut pas être aussi irrégulier. »