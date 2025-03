Giannis Antetokounmpo a bel et bien adopté le shoot à mi-distance

Machine à dominer près du cercle, Giannis Antetokounmpo n’avait jamais développé un shoot à mi-distance efficace pour devenir encore plus dangereux. Dirk Nowitzki ou Kevin Garnett avant lui ou Joel Embiid et Nikola Jokic aujourd’hui avaient bien plus de facilité à frapper à cette distance, pour se donner des espaces, sanctionner un défenseur trop loin ou tout simplement apporter de la variété à leur jeu offensif.

On peut parler à l’imparfait car, cette saison, le Grec a ajouté cela à sa panoplie. Les chiffres le montrent, son attitude aussi sur le terrain : il est à l’aise avec ce tir.

« Je l’ai travaillé tout l’été », confirme-t-il. « Les adversaires me le donnent et je dois le prendre car ça me pèse moins physiquement. Je dois shooter. C’est un tir que je pense pouvoir mettre. »

Préserver son corps

Conscient qu’il doit apporter un soin tout particulier à sa gestion des blessures, s’il veut durer en NBA, Giannis Antetokounmpo sait que ce tir peut rallonger sa carrière.

« Je suis dans ma trentaine et j’ai encore, je crois, de quatre à six ans de bon basket à donner, donc je dois être malin, intelligent avec mon style de jeu », analyse-t-il. « Avant, quand je marquais 18 points, j’avais probablement fait neuf pénétrations et marqué cinq dunks. Plus de contacts, c’est plus de boulot. La saison passée, quand je sortais des matches, j’avais mal aux genoux et au dos. »

Désormais, il se sent mieux après les rencontres car il ne multiplie plus les contacts, les batailles sous le cercle face à des intérieurs qui pèsent lourds et rendent les coups.

« Il y a des jours où je dois faire plus de pénétrations, puis d’autres où j’ai shooté davantage. J’ai mis ces tirs et j’ai fait parfois des séquences de dix possessions de suite sans contact, sans être poussé, sans être au sol », poursuit le MVP des Finals 2021.

Et ça marche puisqu’il prend, durant cet exercice 2024/25, pas moins de 26% de ses tirs dans une distance allant de trois mètres du cercle jusqu’à la ligne à 3-pts. Et avec adresse : entre 3 et 5 mètres, il shoote à 49% de réussite ; entre 5 mètres et l’arc, il est à 48%. Comparons avec la référence du tir à mi-distance, DeMar DeRozan, qui affiche cette saison 49 et 45% de réussite à ces deux distances. C’est dire si Giannis Antetokounmpo se débrouille bien.

Le tournant croate

Ce n’est pas seulement l’envie de soulager son corps qui a poussé la star des Bucks à enfin mettre l’accent sur ce geste. Il y a aussi la confiance qui a grandi après une expérience grandeur nature. Pour aller chercher la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024, il fallait passer par un match face à la Croatie.

La raquette croate est chargée : Ivica Zubac, Dario Saric et Mario Hezonja. Et les règles FIBA avantagent la défense avec l’absence des 3 secondes dans la raquette. Les Croates allaient donc pouvoir embouteiller la raquette et priver Giannis Antetokounmpo de l’accès au panier. « Je devais trouver une solution : soit je pénètre et je bataille avec Zubac en bas ou alors je shoote à mi-distance », résume le Grec.

Il a choisi la seconde option. Avec réussite. « Dans ce match, j’ai marqué six fois à mi-distance. J’étais genre à 6/8. Je me suis dit que si j’essayais ça, j’allais réussir », se souvient-il. « Le faire à si haut niveau, ça aide pour la confiance et le rythme », ajoute l’assistant coach de Milwaukee, Vin Baker.

Le 3-pts viendra plus tard peut-être

Pour Doc Rivers, c’est du pain béni car il voulait que Giannis Antetokounmpo bosse son shoot à mi-distance durant l’intersaison. Pour corriger certains défauts : monter bien droit et lâcher la balle plus tôt par exemple. Et aussi l’habituer à jouer en tête de raquette.

« On a mis l’accent là-dessus durant l’été », raconte le coach des Bucks sur ce placement. « Toute ma carrière, j’ai affronté un mur en défense. Maintenant, je joue tête de raquette et j’arrive à trouver ma position : je ne suis pas loin du cercle, je peux faire le jeu et je peux marquer des paniers à 4-5 mètres à haut niveau désormais », poursuit le All-Star.

Peut-il continuer de s’écarter pour désormais développer son tir à 3-pts ? « J’adore shooter mais, en ce moment, mon équipe n’a pas besoin de ça de ma part », écarte-t-il. « Je sais que je vais mettre des paniers primés importants, mais ce n’est pas l’essentiel pour moi. Je suis concentré sur le fait d’attaquer, de tirer à mi-distance pendant tout le match. Si j’en ai 20 dans le match, alors je vais les prendre. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 51 34 60.5 19.0 59.5 2.3 9.7 12.0 5.8 2.5 0.8 3.3 1.2 30.9 Total 843 33 55.0 28.4 69.4 1.9 8.0 9.9 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.